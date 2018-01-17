摘星夢留書要去闖闖 17歲少女和大叔私奔

2018-01-17

兩週前才認識47歲林男

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣17歲陳姓女高三學生懷抱明星夢，兩週前透過交友APP認識47歲林姓大叔，本月10日在家留下「我要出去闖闖，別找我」紙條，與林男私奔，家人報案指「最擔心的事情發生了」，適逢寒流來襲，擔心女兒安全，憂心不已，警方透過手機訊號，前天在400公里外的新北市八里某出租套房找到人，昨凌晨將兩人帶回恆春。

騎370公里 從高雄到新北

恆春分局偵查隊長陳忠義一進入出租套房，忍不住爆氣喝斥兩人「妳為什麼都不打電話回家？妳知道家人很擔心嗎？」陳女稱，「害怕打電話回家會被罵！」原以為到400公里外的新北市就不會被找到，兩人還流淚不捨即將分離。警方訊後將林男依妨害家庭罪嫌移送法辦；陳父非常感激警方能在5天內尋獲寶貝女兒，直說「不敢再罵了！」

陳父上週報案指女兒離家出走，擔憂女兒在寒流中挨餓受凍，警方調閱監視器，發現陳女在賣場變裝，並到超商用手機對外聯繫，隨後自行搭上計程車。

陳女到高雄後手機關機，警方一度無法掌握行蹤，陳父將女兒失蹤訊息公布在臉書，拜託網友幫忙尋人。

陳女車資不足，跟運將說載她到高雄後，她的「阿伯」會付款，運將透過陳女提供的林男手機號碼查證，確有其人，才載她到高雄；運將事後見陳家人PO文找女兒，才發現載到逃家女學生，趕緊向警方提供「阿伯」手機號碼。

運將給電話 警尋獲2人

警方發現兩人落腳新北市八里，透過出租套房號碼一一打電話查詢，才撥3、4通就找到可疑套房，前天在某出租套房尋獲陳女及林男。

警方調查，林男是高雄人、無前科，曾在林口工作，最近有了創業夢，透過交友APP認識懷抱明星夢的陳女，兩人一拍即合，認識才兩週就私奔，從高雄騎機車，騎了約370公里來到新北市，決定先找出租套房安頓。