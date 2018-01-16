孝子顧病母 拾荒慘遭輾斃

2018-01-16

〔記者邱芷柔／屏東報導〕58歲男子陳貴明10多年來，每天辛苦拾荒改善家計，回家還要照顧80多歲病母。陳男昨上午9點2分，將機車停在台一線美和科大路段前的機慢車道，撿完回收物正要離開，突遭陶姓女大生的機車追撞，陳男倒臥馬路，隨後遭徐男駕駛的工程車輾過，當場死亡，陳母聞訊痛哭失聲說「兒子很孝順，現在兒子沒了，不知道該怎麼辦！」

陳母聞訊痛哭失聲

擦撞陳男機車的18歲陶姓女大生，製作筆錄時驚魂未定，徐姓工程車司機也表示很難過。警方指出，兩人酒測值均為零，由於陳男將機車違停在機慢車道，肇事責任待釐清。警方昨將徐姓工程車司機依業務過失致死移送，陶姓女大生依過失致死移送。

監視器畫面顯示，陳男拖著回收物品的機車，緩慢停靠在機慢車道，下車撿拾工廠前的寶特瓶，正準備離開時，後方機車撞上陳男的機車，陳男倒臥在慢車道與快車道間，被1輛台電外包工程車輾過。

「尿布是兒子幫我換的！」陳母聞兒死訊後忍不住放聲大哭，她說，膝蓋開刀沒辦法行動，三餐、更衣甚至換尿布都是兒子幫她，現在兒子沒了，她不知道該怎麼辦；前幾天才告訴兒子「我們倆每個月約有1萬元的生活費，省一點有得吃就好，不要去撿回收了」，沒想到兒子還是去，結果一去不回。

住在同村莊的遠房親戚指出，遭遇不幸的陳男是陳母的第三個兒子，陳母其他小孩各自在中、北部有家庭，老三曾在中部工作，身體狀況不好，且沒結婚，加上母親年邁、生活無法自理，約10年前回屏東縣內埔鄉陪伴母親，母子就住在田間搭設的小工寮。