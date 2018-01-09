偽造執業登記證 超齡運將被逮

2018-01-09

年逾7旬 依法不得執業

〔記者吳昇儒／基隆報導〕71歲黃姓計程車司機年紀超齡，依道路交通安全規則已不能再駕駛營業車輛，他仍無證上路，去年9月間被警方開單後，自行影印執業登記證並竄改有效日期，幫自己延長5年有效期限，1個月後因轉彎未打方向燈遭警攔查，依偽造文書罪嫌法辦；基隆地檢署考量黃翁為了養家才會犯罪，昨予以緩起訴處分。

檢警調查，黃翁的執業登記證早在2014年間，就因逾齡而被廢止並查扣，但他卻仍開車持續載客，去年9月19日被警方查獲開罰，黃為求繼續開車養家，事後用彩色影印的執業登記證充數，並用藍色原子筆將有效日期從103年1月17日，塗改為108年1月17日。

去年10月30日晚間，黃翁開車行經基隆市中山一路113巷時，因右轉未打方向燈遭警方攔查，黃翁自承為了養家餬口才偽造文書；檢察官認為，黃翁是為了生活才會犯罪，予以緩起訴處分，緩起訴期間為1年，代價是須寫下悔過書，並支付公庫3000元。

基隆市警三分局交通組長李文雄表示，道安規則於99年12月修正實施，逾65歲的小型車職業駕駛人，在符合特定資格條件下，可換發有效期間1年的職業駕照至68歲為止，去年雖修訂放寬至70歲，但黃翁年逾7旬，依法不得執業。