整新人、菸蒂彈人 老闆解僱惡員工有理

2018-01-04

向老闆索討55萬資遣費敗訴

〔記者王定傳／新北報導〕陸姓鋁門窗技師去年遭老闆以「經常辱罵同事」為由解僱，他認為老闆解僱不合法，憤而提告索討55萬餘元資遣費；新北地院法官審理後，查出陸男不僅曾拿髒衛生紙、矽利康空瓶子及菸蒂丟新進同事，還經常辱罵同事「╳你媽的」，讓多名同事受不了而離職，其以踐踏同事自尊為樂的行為，確已構成勞動基準法中「對同事有重大侮辱行為」，據此判他敗訴。

據查，陸男擔任鋁門窗技師已有12年，平時經常開口辱罵同事，近來已至少有6人因不堪辱罵而離職。去年6月8日，一名新進的黃姓同事又因被陸破口痛罵長達兩個多小時，憤而請辭，目睹全程的蘇姓同事實在看不下去，除了一起請辭，更在LINE群組開嗆：「連罵他（指黃男）20次『╳你媽的』，我在旁邊都聽不下去，不要以為你（指陸男）老，就可以這樣子玩！」

老闆得知後，除慰留黃、蘇，也傳送「你離職吧」、「你的行為，讓公司因你請不到人」、「近期的阿權、阿賢、阿浩、阿偉、易宏，每一個都說是因你無法待下去」、「我管不住你，在這裡你最大」、「你爬到我頭上了」等簡訊給陸，將陸解僱，不料陸男這時卻控告老闆違法解僱，質疑老闆是不想給資遣費，才故意找辱罵同事等理由當藉口。

至少有6同事不堪辱罵離職

不過法官傳訊蘇男作證後，發現陸平常確實常惡整新人，曾用菸蒂、髒衛生紙及矽利康空瓶子丟人，被罵的黃男甚至還難過地在離職書上寫下，「我來公司只有幾天，從第一天起，他天天藉故罵我三字經，打我頭、罵我媽，用沒熄滅的菸蒂對我臉彈，我天天忍了，今天又罵我，我已經精神壓力受不了」等語。

法官︰踐踏他人自尊 違勞工義務

陸男雖辯稱，自己是轉過頭後才罵同事三字經，並非當面辱罵，開罵的目的也只是為了工作而求好心切，但法官認為，陸男以任意踐踏他人自尊為樂，行為確實已違背勞工應履行的忠實義務，老闆依法得將他解僱，判陸敗訴。