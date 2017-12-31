探中風妻 保全猝死街頭／寒風夜雨，小女孩狂喊救我爸

2017-12-31

〔記者吳仁捷、徐聖倫、翁聿煌、葉冠妤／新北報導〕歲末寒冬，當場目睹慈父在夜雨中倒地昏迷的小女孩，淋著雨水悲悽吶喊求助的一幕，令所有路經民眾鼻酸難過！

快到安養院時摔車倒地

49歲保全員詹大全前晚騎機車接9歲女兒下課，父女欲赴安養院探望病妻，快到安養院時詹男突感身體不適，先暫停路邊一會，再起步騎不到3秒就摔車倒地，後座詹小妹妹爬起見父親口吐白沫，她拉不動父親，急切在大雨中嘶喊「救命！誰來救我爸爸」，2名路人趕來關心和幫忙叫救護車，對女童淋雨守在父親身邊十分不拾，可惜詹男送醫仍不治。

車上留有給妻的晚餐

親友表示，詹男與妻女一家三口同住新北市板橋區，妻子8月中風，他特地安排妻子住進住家附近安養院，以便下班或休假時就近照顧，因他輪值1班是12小時，通常下班後先到位於中和區的安親班去接就讀重慶國小四年級的女兒，再一起去安養院。

路人急援 還是來不及

詹男前晚8時接到女兒，先買晚餐與藥品要給妻子，騎到板橋干城路段時身體不適，暫停路邊休息約1分鐘，繼續往前騎，才騎不到3秒鐘就摔車，女兒在旁急著大喊救命。陳姓女子剛下公車，在對街聽見小女孩呼救，衝過馬路關心，此時另一位路人聞聲而來，共同扶起詹男，但無法移動，急打119將他送醫，但詹男已猝逝。醫院表示罹患感冒的詹男，白血球指數高，可能因病加上身體狀況不好，引發心肌炎猝死。

詹小妹妹昨天陪著媽媽到殯儀館指認父親遺體，母女相擁而泣，哭著從相驗室走出來。她看著坐在輪椅上的母親，邊擦眼淚、邊安慰媽媽。親友見到年僅9歲的她如此堅強，還因為疼愛她的爸爸過世後，堅毅地說「以後我會照顧媽媽」，莫不動容。

新北社會局介入輔導

新北市重慶國小校長張宗義表示，女童母親今年初住進養護中心後，學校及老師都加強關懷，女童在校課業表現正常，個性文靜。父親過世後，女童已由親屬照顧，校方與社會局會提供心理輔導、救助資源等協助。社工也會評估女童親友的照顧意願及能力，若不適合照顧，會協助安置。