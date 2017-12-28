喝花酒性招待 台鐵7劣官二審輕判

2017-12-28

〔記者張瑞楨／台中報導〕台灣鐵路管理局前副局長鍾朝雄等7名公務員，被控於2010年起承辦八八風災受損的南迴線南太麻里溪橋改建等8項工程，卻接受廠商喝花酒等性招待，還接受名車等賄賂，最離譜的是時任台鐵局工務處台中工務段副段長鄭文忠，他駕駛廠商無償提供的LEXUS名車，喝花酒款待103次，不法利益達274萬餘元，再用各種手段掩護廠商，導致國庫損失近3億元公帑，台中高分院昨天二審判決，同案被起訴的前台鐵局副局長黃民仁等5名公務員維持一審的無罪，鍾朝雄、鄭文忠等7名貪官污吏，二審雖然仍判決有罪，但卻都獲得輕判。

判決書指出，前台鐵局副局長黃民仁等5名公務員，二審仍維持一審的無罪，主因是這幾名公務員雖也接受飲宴等招待，卻沒有證據可以證明招待與職務上有「對價關係」，也沒有找到舞弊圖利犯行證據。

至於其他7名有罪公務員，二審也都減輕量刑，減輕主因是這群貪官污吏，收受不正利益的價值與次數，還有喝花酒的次數，一、二審認定不同，二審比一審認定次數略少，另外，一審用數罪併罰量刑，但二審卻認為要用「接續犯」，以一罪量刑比較合理。

改「接續犯」一罪量刑

判決書指出，8項工程包括「南太麻里溪橋案」、「大甲清水后里無障礙電梯興建工程」、「後庄等站更新工程」、「五十公斤Ｎ預力混凝土道岔」，其中，最重要的是南迴線南太麻里溪橋，受到莫拉克、凡那比颱風重創而中斷，急需要重建，這群公務員卻趁機與廠商上下其手，先接受廠商喝花酒等款待，或駕駛廠商提供的汽車，再以包庇廠商違法轉包、延長履約期限、展延工程日數、協助通過驗收、儘速計價撥款、洩漏標案資料等手段，來包庇掩護廠商。

其中，先後擔任總工程司與副局長的鍾朝雄，一審判處10年2月，二審輕判為5年6月。台中工務段副段長鄭文忠，一審判處17年，二審減輕至14年，他使用廠商提供的LEXUS名車長達1年半，還接受喝花酒等招待達103次，收受的不法利益高達274萬餘元，二審法官認為他「敗壞官箴，莫此為甚」。

工務處副處長李奕，一審判處7年，二審減輕至4年10月；助理工務員曾建國，原判8年2月，二審減輕至5年8月；工務處路線科材料股幫工程司張進財，一審判15年，二審減輕至8年6月；台中工務段段長胡佑良，喝花酒30多次，一審判處10年，二審改判7年6月；原判7年6月的軌道股幫工程司蘇義宗，二審改判7年3月，全案可再上訴。