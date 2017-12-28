醫界說法》妻可能衝動控制差

2017-12-28

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台灣精神醫學會理事長、中山附醫精神科醫師賴德仁指這名妻子可能衝動控制差，或是罹患躁鬱症，尤其季節轉換時，躁症或鬱症較易發作，而過去有桃花癲說法則指躁鬱症在春天桃花開花季病發，對性較開放、行為異常興奮，但一般在行房時太激烈或興奮而咬掉伴侶的睪丸，則不太可能發生。

亞大附醫男性性功能中心主任、中國附醫泌尿科醫師兵鴻傑說，一般男性只剩一顆睪丸不會影響性功能；中國附醫泌尿科醫師鄒頡龍也說，一般人行房口交時會吸或咬，臨床遇過造成陰囊表皮瘀血或輕微出血，但沒聽過咬到斷裂。