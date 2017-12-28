博崴爸媽︰有關鍵錄音 促加強搜救機制

2017-12-28

〔記者楊國文、謝介裕／綜合報導〕張父張俊卿、張母杜麗芳昨均到庭，聆判後表示對判決感到失望，兩人強調提起國賠並非責怪消防人員搜救不力，而是認為指揮系統失靈、反應太慢，呼籲政府應加強搜救機制，並立法將漏洞補起來，避免悲劇重演。

張俊卿說，兒子登山經驗不足雖有過失，但高院判決一面倒地偏向南投縣消防局，他無法認同；他除質疑消防局第一時間沒出動搜救外，也透露自己握有某位消防局長官指示「明天再說」的錄音，必要時將會公布，也將和律師研究是否上訴。

南投消防局長︰絕不可能怠惰

針對張俊卿的說法，南投縣消防局長林聰吉說，他從未聽過，也相信同仁接獲任何案件通報，絕對會秉持「救人為先」原則，絕不可能怠惰，置人命於不顧。

為紀念愛子，張的父母不僅在家中設置兒子的人形立牌，張俊卿也在兒子遽逝隔年成立「台灣登山教育推廣協會」，希望將兒子喜歡的事當成自己的志業；張俊卿樂觀地說，很多人說運動員的成功是要在嘲笑中堅持，「我們家人也是，我們在希望中改變社會，改革也要在批判中堅持著！」

張母杜麗芳聆判後雖神色沉重，但開口、閉口仍不忘感謝消防搜救人員，她強調，最在乎的是健全我國的救難機制，希望兒子的離去能喚起政府重視與檢討，「我們家人應該奮鬥的目標，就是勇往直前，這條路不好走，很辛苦，但是為了國家，我們一定會繼續。」