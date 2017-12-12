生日攜毒被逮 警播歌慶生勸戒毒

2017-12-12

〔記者張瑞楨／台中報導〕真諷刺！台中市何男生日當天到住家附近去夾娃娃，卻被警方查獲安非他命毒品，警方發現當天是他21歲生日，特地在派出所播放歌曲「快樂鳥日子」替他慶生，並勸他早日戒毒，「沒有毒品的日子，每天都像過生日一樣快樂」，針對警方的「黑色幽默」，他也頗有風度，苦笑著道謝。

員警唱康康「快樂鳥日子」

台中市警局第三分局東區分駐所巡佐林榮祥、警員劉易軒、黃盛吉，上月20日下午巡邏行經一處夾娃娃機店，看見何男與兒時玩伴宣男在店內左顧右盼，當警方上前盤查時，何男神色緊張且全身發抖，他坦承攜帶毒品，交出3小包共計1.89公克的安非他命。

警方調查，何男高中肄業後無所事事，但他沒有施用毒品前科，何男自稱今年2月在網咖誤交損友，因為好奇心及想要提神，染上吸食安非他命毒癮，被查獲當天是他生日，他當天上午買了毒品吸食，不料僅約6小時，下午就被查獲。

警「黑色幽默」 他苦笑道謝

員警得知何男是壽星，還特地用手機播放藝人康康主唱的「快樂鳥日子」，還跟著音樂唱歌，為他慶生祝賀，只差沒買蛋糕給他，對於員警的好意與「黑色幽默」，何男頗有風度，苦笑向警察道謝，警方也規勸他戒毒好好做人，全案依毒品危害防制條例法辦。