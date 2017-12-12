隔壁阿公性侵 害女童長菜花

2017-12-12

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣一名11歲女童喜歡小狗，62歲鄰居林男得知，去年趁女童到他家看狗，竟把房門鎖上性侵女童，害女童感染菜花；林男否認犯行，還大言不慚的說，是女童要求他親吻下體，宜蘭地院法官認為林男毫無悔意，態度惡劣，依對未滿14歲女子犯強制性交等罪，判處10年徒刑。

色翁竟辯女童自己要求

警方調查，被害的小六女童喜歡小狗，常常會到鄰居林男家玩狗，女童都稱林男為「阿公」。 去年9月14日下午，林男竟將女童拐騙到2樓房間，把房門鎖上性侵女童。隔週下午，林男再度對女童性侵，隔了7天又在1樓客廳對女童猥褻。

事發時間都在週三下午，女童向警方說，因為週三學校只上半天課，她喜歡狗，想去看狗，阿公都會把房門鎖起來，她跑不出去。

去年10月底，女童母親發現女兒內褲有異味，詢問後，女兒才說下體疼痛，一看才發現外陰部長了2 顆粒狀物，還有膿的臭味，經醫院診治，確認感染菜花，全案才被揭發。女童說，她以為阿公是好人，都會買東西給她，才沒有跟媽媽說，後來很痛很痛才覺得阿公是壞人。

法官在判決書指出，林男為滿足性慾，不顧女童心理人格健全發展及心靈感受，利用年幼未經人事及信任，竟對女童2次性侵及1次強制猥褻，不僅造成女童心理上難以磨滅陰影，且使家屬承受莫大精神傷害。

毫無悔意 判刑10年

判決書指出，林男否認犯行，大言不慚說是女童要求他親吻下體和胸部，毫無悔意，態度惡劣，依對未滿14歲女子犯強制性交罪共2罪，各處8年徒刑；又對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，處3年10月徒刑，合併執刑10年。