台商持槍被泰判罪遣返 違「公政公約」台改判無罪

2017-12-11

泰法院未派翻譯員協助

〔記者黃捷／台北報導〕沈姓男子在泰國經營水產養殖場，3年前被當地警方查獲制式槍彈，泰國法院判他有罪、緩刑2年確定，沈男被認定非法居留遣返回台，再次面對台灣司法審判，不過士林地院以沈男不懂泰文，泰國法院未派翻譯人員協助，疑似違反「公政公約」，且對如何取得槍械、是否知道有殺傷力等細節都沒交代，無法排除泰國司法違法進行刑事追訴及審判程序，改判沈男無罪。

泰判緩刑2年確定

檢方調查，沈男在泰國尖竹汶住處，從年籍、姓名不詳的泰國警員取得制式左輪手槍1把及子彈24顆，2014年8月8日被查獲，泰警以違反當地槍械條例將他逮捕，經尖竹汶府法院判處緩刑2年確定，沈男同年12月2日被遣返回台。

因沈男持槍行為違反「槍砲彈藥刀械管制條例」，最輕本刑為3年以上徒刑，仍得接受我國司法審判，檢方遂將他起訴。

沈男坦承持槍，供稱2000年起在尖竹汶經營草蝦養殖場，因位於臨海空曠區，泰國友人常帶一名警員朋友來玩，並利用養殖場空間練習打靶；該警員每次來都會向他借5000至8000泰銖不等，2013年9、10月間就把佩槍交由他保管，當做借款擔保品。

沈男說，隔年8月8日上午，大批泰警聲稱他被人檢舉製造毒品，突然闖入養殖場搜索，供擔保的槍彈被起獲，因此害他被逮捕，關押拘留所5天後才交保。他雖然會說一點泰語，但看不懂泰文，泰國司法機關也從未派翻譯人員協助，直到被遣返回國，他才從台灣檢察官口中得知判決結果。

合議庭認為，如果沈男所言屬實，泰國法院就違反「公政公約」第14條中「迅即以其通曉之語言，詳細告知被控罪名及案由」、「如不通曉或不能使用法院所用之語言，應免費為備通譯協助之」、「不得強迫被告自供或認罪」。

合議庭審理更發現，泰國法院判決書僅簡略記載沈男非法居留時間、持有非法槍械及判決有罪，並未描述沈男如何取得槍械、是否知道有殺傷力等細節，更沒有記載槍枝的鑑定單位、方式及結果，無從得知該槍殺傷力是否超過我國「20焦耳」的標準。

合議庭指出，本案泰國判決內容太過簡略，毫無其他積極證據做為補強，且無法排除泰國司法違法進行刑事追訴及審判程序，判決沈男無罪。