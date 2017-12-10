未注意前方車禍 國道5連撞釀6傷

2017-12-10

〔記者吳仁捷／新北報導〕福爾摩沙高速公路北上36.8公里處，昨凌晨發生1輛貨櫃車、4輛汽車等5車連環車禍，幸5車駕駛及1名乘客等6人僅受輕傷；警方調查，車禍屬典型「二次事故」釀禍，最初是莊姓男子駕駛的第一輛車撞上護欄後打橫在車道，因夜間視線昏暗且未設警示，後方3輛汽車及貨櫃車反應不及二次追撞，其中一輛休旅車還被貨櫃車撞上邊坡，現場一片混亂，肇事責任有待釐清。

警初判典型二次事故

國道六隊樹林分隊昨凌晨3時15分獲報，福高北上36.8公里處發生連環車禍，警消趕到發現1輛貨櫃車翻覆、1輛休旅車遭貨櫃車撞上邊坡，另3輛汽車車頭半毀、車身受損，散停在車道上，消防員逐一確認沒人受困後，將6名傷者分別送往亞東及雙和醫院救治。

警方還原車禍經過，起因為32歲莊男駕駛的第一輛車，因操作不慎，撞上外側護欄後打橫在中間車道，當時天色昏暗，39歲廖男駕駛的第二輛休旅車閃避不及撞上，衝到路肩煞停。

54歲姜男駕駛的貨櫃車為第三輛事故車，見前方車禍急煞閃避，將停在路肩的休旅車撞上邊坡，50歲詹姓男子駕駛的第四輛汽車，煞車不及撞上第一輛車，30歲李男駕駛的第五車再追撞詹男汽車。

警方對5人酒測，都沒人喝酒，初判為二次事故釀禍，國道六隊樹林分隊長林富貴呼籲，在國道上一旦發生車禍或故障，要立即採取按下警示燈等緊急應變措施，並下車到安全處，避免傷亡擴大。