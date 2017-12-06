越配報案 警嗆滾回自己國家

2017-12-06

雙方溝通不良爆衝突 警被記申誡

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕署名「Angel Angel」的越南籍外配擔心幼女遭人騷擾，日前到馬公警分局文澳派出所報案，值班吳姓警員詢問後認為證據不足無法處理，越配態度激動、講話大聲起來，結果激怒吳員，反嗆說「我就是不幫妳處理怎麼樣？妳現在滾出去，滾回妳自己的國家」，當時所長在場但未制止，越配氣得回家後打110報警。

越配PO文吐苦水 引發議論

越配後來在社群網站大吐苦水，獲得網友聲援。澎湖縣警局調查認為，越配疑因語言溝通不良，顯得態度「盧洨洨」（台語，無理取鬧的意思）才引發警員反彈；文澳派出所長吳進發說，事發後就告誡吳員注意態度，但越配報案時語意不清、態度不佳，才致員警出言反譏，但無論如何都是警員情緒管理不佳，因此記申誡一支處分。

「Angel Angel」在澎湖人專屬社群網站貼文，稱一年前丈夫過世，獨力扶養10歲兒子、9歲女兒，近來發現隔壁5旬阿伯趁其不在家，多次進屋找女兒，還單獨帶女兒進入房間，因阿伯曾有性騷擾女外勞紀錄，擔心發生意外，報警尋求協助。

越配昨受訪稱，12月3日到文澳派出所時，吳員正與所長泡茶，對她報案不斷問「妳是誰」、「妳女兒是誰？」「妳鄰居又是誰？」等問題，又說她未帶女兒來，證據不足，警方沒辦法處理，要她把相關人都帶來警所；她當場傻眼，反問「那到底該怎麼做？誰能幫我？」吳回稱「就是這樣不能處理，不然妳要怎樣，是要我去抓人嗎？」

越配表示，她也知道沒證據不能抓人，只希望警方教導她要怎麼做，才能防止女兒遭到意外，不料因此激怒吳，對方反嗆「…滾回妳自己的國家」等語，所長全程目睹卻未制止，只有在離去時叫她不要衝動。越配說，回家打110後，才有兩名員警來家中處理，並告誡鄰居不要再靠近她家。

警官慰問 越配原諒不追究

因越配上網吐苦水引發議論，縣警局派高階警官前往越配家慰問，並提供相關保護措施及電話，獲越配諒解，表示不再追究，並撤下網站文章。