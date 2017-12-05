美眉遭網路霸凌失聯 FB告別人類 陳屍溪畔

2017-12-05

〔記者余衡／新北報導〕藝人楊又穎兩年前才因不堪網路霸凌輕生，新北市20歲莊姓女子因升學壓力精神不穩，對外訴苦卻遭網友在群組上言語霸凌：「感覺她需要看精神科」、「綁起來」，嘲諷字句疑似傷透莊女，上月17日她在臉書寫下「人類真的很變態，不跟人類玩了喵」後失聯，前天被發現陳屍在新北市大漢溪畔消波塊上，警方排除他殺可能。莊母看著亡女手機儲存網路霸凌的字句，泣訴：「網路上字字句句都刺進女兒心裡，盼這種事永遠別再發生！」

死亡2週 警排除他殺

前天下午1點多，新北市板橋警方接獲釣客報案，指浮洲橋附近的大漢溪畔有屍體，警方到場後確認為女性，因全身浮腫且多處受河床石塊摩擦受傷，初步研判其死亡已將近2週，沒有外力介入跡象，暫時排除他殺。

警方發現死者特徵與上月18日土城警分局通報的莊女吻合，身上藍色頭巾及十字項鍊，也與尋人啟事相符，聯繫家屬指認無誤。

母︰女兒遭網路霸凌輕生

莊母認屍時泣訴「女兒遭網路霸凌而輕生」，她說，女兒高三時因升學壓力而精神不穩，常說身體受到電磁波干擾，全身疼痛、難以入睡；女兒曾向同窗好友訴苦，卻被認為是在博取關注同情，轉而向教官求助時，也被同學議論「自己有問題才會被霸凌」。

求助教官 遭同學議論

莊母說，女兒生前曾向她傾吐：「好多時候好累好痛」，並提及她（指莊女）不理解「同學們為何一直批判別人」、「沒有同理心」。

莊母透露，女兒後來轉向網路交友，沒想到仍遭網友譏諷「感覺她需要看精神科」，還有人形容女兒需要被「綁起來」或「住籠子」等，句句都刺進女兒心裡。

上月17日莊女在臉書寫下「人類真的很變態，不跟人類玩了喵」等語，隔天從外婆家獨自抱紅貴賓狗外出失聯，小狗在附近工業區內亂跑被民眾拾獲，警方查到她最後騎單車出現在大漢溪畔，落水原因有待警方調查。

莊母提到，女兒長期受精神狀況所苦，高中時曾休學，考進大學不到一週也休學，今年暑假她帶女兒出國短期遊學，原本打算讓女兒到國外念書，不料手續尚未辦妥便傳惡耗。

莊母沉痛呼籲，網路交友盛行，朋友間有什麼誤會應當面溝通，不要私下散播攻擊他人言語，「這對任何一個父母來說都是相當心痛的事！」

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