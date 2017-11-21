狠殺女友扔裸屍 裸男跟著跳樓 慘死車頂

2017-11-21

重力加速度如同2噸重物 車頂全毀

〔記者陳鳳麗／南投報導〕32歲的越南裴姓女子與同齡許姓男子交往1年，兩人常為錢吵架，昨在南投縣草屯鎮的租住處激烈衝突，許男以西瓜刀割裴女頸部，裴女脖子幾乎斷掉，警方研判裴女死亡後，許男將全身赤裸的屍體從11樓住處往外扔，裴女掉到人行道，6秒後許男也赤裸跳樓同歸於盡，墜落路邊停放的轎車頂當場死亡。許男墜落的重力加速度如同2噸重物，轎車無辜被波及，車頂砸得全毀。

隔6秒先後墜樓 情侶雙亡

警方調查，許男專門修理挖土機等重機械，離婚且已取得台灣身分的裴女曾在酒店工作，前晚9時20分左右，許男與裴女一前一後進入草屯鎮租處大樓，搭電梯前往11樓住處，當時兩人無異樣，進入住處即未外出。

昨上午6時41分左右，裴女全身赤裸墜落人行道上，不到6秒許男也從11樓跳下，也是全身赤裸，落在路邊白色轎車車頂上，車頂嚴重塌陷，兩人當場死亡。警方說，裴女頸部有長10多公分的刀痕，脖子幾乎斷掉，許男頸上也有3公分的淺刀痕。

家屬透露兩人在家習慣裸體

警方請房東來打開房門，現場衣物整齊放置，沒有保險套或用過的衛生紙，客廳床墊有一大灘血，及一把西瓜刀，地上斑斑血跡，一直延伸到陽台，而床墊上的血漬已乾涸；家屬透露兩人在家習慣裸體。

警方研判，許男可能在盛怒下，拿西瓜刀割裴女造成傷重死亡，發現女友死亡後原想割頸自殺，但出手太輕，索性將女友屍體扔下樓，自己也跳樓同歸於盡。

許男住南投的母親前來認屍，痛哭幾近昏厥，她說，兒子和裴女上週日還買水果回家，看不出異狀。但她表示，兒子和裴女過去好像常吵架，不知為何會做出傻事。

許男貸款買車給裴女 常因錢爭吵

據許男的友人透露，許男月薪4萬多元，1年多前與裴女在酒店認識，許男貸款買了一輛80多萬元的轎車給裴女開，裴女還是常跟他要錢，兩人常為了錢吵架，許男重感情，不喝酒個性很好，只能說情關難過。

許男的房東說，裴女曾把許男鎖在門外，許男氣到打壞紗門，事後表示會賠償。

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