砍死獨居婦 盜30萬 疑水電工下毒手…

2017-11-15

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市新東街73歲莊姓婦人昨晨被女兒發現陳屍家中廚房，全身多處刀傷，死亡時間超過1天，且家中保險箱遭鋸開，遭盜走30萬元現金，警方根據監視器畫面，鎖定12日曾到莊家施工的黃姓水電工涉有重嫌，昨約談他到案說明，黃男否認涉案，表示只是到現場施工，警方懷疑其說法，查扣黃男施工器具送驗，漏夜釐清案情。

黃嫌否認 警釐清案情

檢警勘查現場，發現莊婦倒臥廚房內，左肩及胸口有10多處刀傷，右手背有鈍器傷，左胸口刀傷疑為致命傷，確切死亡時間仍待查；莊婦屋內的保險箱遭破壞，但住處的門鎖為指紋加密碼鎖，鎖及門窗都未遭破壞，也未發現凶器。

門窗未被破壞也無凶器

警方調閱監視器，發現從12日到昨天（14日）上午發現莊婦陳屍的這段期間，除莊婦女兒及黃姓水電工外，無其他人進出，女兒僅短暫停留2分鐘，但黃姓水電工在12日下午3時起至晚間9時，在莊婦屋內整整待了6小時，懷疑黃男涉有重嫌。

32歲黃姓水電工昨向警表示有到莊婦家施工，但否認行凶，警方懷疑黃男僅裝設無線監視器及配電盤，卻從12日下午3時裝到晚間9時才離去，時間不合理，昨日查扣黃男裝修用的工具送驗比對，因黃男施工時戴著手套，屋內採證不到黃男指紋，案情陷入膠著。

死者女兒表示，原本昨日要跟母親前往中國探親，禮拜一晚間8時左右，她先進到母親家拿空行李箱，進門後曾喊了兩聲，但沒聽到母親回應，她以為母親出門，拿了放在門旁的行李箱就離去；警方認為，莊婦已遇害陳屍廚房，她的女兒第一時間並未發現。

警方調查，莊婦曾在12日中午出門吃飯後又回家，黃男下午3時前來施工，監視器拍到莊婦幫黃男開門，當時莊婦女兒正巧帶孫子前來短暫探望，還與黃男打過招呼；下午5時左右，莊婦出門在社區內倒垃圾，其間黃男數度進出，晚間9時離開時還抬頭對監視器微笑。

據了解，莊婦育有2子1女，丈夫在數年前過世，她獨居新東街，投資股票且在中國擁有房產，經濟狀況良好，大女兒時常探望；據指出，莊婦與黃男的水電行合作多年，家中任何裝修都找該水電行，上週六黃男還到莊家與莊婦商討裝修問題。