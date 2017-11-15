男栽北投硫磺池燙死「遊客恐泡到屍泉水」

2017-11-15

〔記者王冠仁／台北報導〕一名年約30歲的男子，昨天被人發現陳屍在台北市北投區知名景點硫磺谷的溫泉水蓄水池中，由於其身上穿著輕便運動裝，且沒有明顯外傷，警方初步研判他可能是健行時不慎失足摔落池內，欲爬出卻被蓄水池出水孔的強勁水壓「吸住」而無法動彈，最後慘遭約60度水溫活活燙死或溺斃，男子未攜帶任何證件，身分待查。

頭卡出水孔 死亡約一天

警方根據男子遺體屍斑等跡證，加上自來水事業處人員表示前天上午10點前曾巡查無異狀，直到昨天上午10點再次巡查時才發現，研判男子遺體泡在溫泉源頭約一天，這段時間去周邊泡湯的遊客，恐已泡到「屍泉水」。

警方調查，昨天早上10點許，自來水事業處人員前往硫磺谷巡視，硫磺谷旁俗稱「水櫃」的蓄水池有水溢出來，仔細察看發現池內有人死亡，員警到場後，自來水事業處人員將部分池水抽出，發現死者為一名年約30歲的男子，穿著黑色短袖T恤、運動長褲與運動鞋，面部朝下，頭部還卡在出水孔。

警方檢視遺體，四肢均有小瘀青，但沒有明顯外傷，疑因長期浸泡在高溫熱水裡，全身有多處高度紅腫，甚至「燙熟」跡象。

壯男著運動服 未帶證件

警方鑑識人員勘驗現場，蓄水池長約160公分、寬約90公分，深度則為140公分，平時水池上方會蓋著些許木板，但疑為方便自來水事業處人員查看水質，木板並未完全遮蓋蓄水池。

警方研判，可能是附近居民前往散步或健行時失足落水，或是有人好奇查看蓄水池，因吸入太多硫磺而暈眩摔落；由於周邊監視器鏡頭不多，警方將再進一步釐清死者身分、死亡時間與確切落水原因。

自來水事業處人員表示，溫泉源頭的溫泉水會先用大管線引流至俗稱「水櫃」的蓄水池，再從小管線分接給下游溫泉業者，也因為是由源頭取水，蓄水池內的水溫高達50至60度，並非一般人體可以承受的水溫。