鐵蓋颱風飛砸瑪莎拉蒂 牙醫獲賠50萬

2017-11-14

牙醫投宿 480萬車停室外

〔記者張瑞楨／台中報導〕前年杜鵑颱風襲台時，鍾姓牙醫師投宿台中某旅館，將要價480萬元的瑪莎拉蒂房車停在室外停車場，遭停車場的大型鐵片砸中，他向旅館業者索賠修車費40萬5000餘元，及修車費1倍的懲罰性賠償，業者辯稱颱風是不可抗力災害，不負損害賠償責任，台中高分院以當天鐵片被強風吹得上下掀動，近1小時竟無人處理，判業者修車費全賠，另加懲罰性賠償10萬元，共計50萬5000餘元，全案確定。

業者稱不可抗力災害 監視器打臉

判決書指出，鍾姓牙醫師指控，他前年9月28日投宿時，停車場有空位，旅館員工卻指示他把愛車停到垃圾子母車旁，颱風來襲，停車場地面用來覆蓋水表等設施的大型鐵片被強風颳起砸中新買的愛車，用最低成本修復，仍花了40萬5000餘元。另外，他住台中但在苗栗縣執業，沒車很不方便，另依消費者保護法，請求修車費1倍的懲罰性賠償。

旅館業者答辯說，當時杜鵑颱風侵襲，台中最大風速超過每秒30公尺，鐵片事前已用螺絲鎖緊，員工一聽到車子警報聲立即查看，發現瑪莎拉蒂的擋風玻璃碎裂，迅速聯絡鍾男，並拿塑膠布覆蓋車子，防止損害擴大，符合消保法第7條規定，也就是業者的服務，「符合當時科技或專業水準可合理期待之安全性」。

修車費40萬+懲罰性賠償10萬

業者解釋說，瑪莎拉蒂跑車的底盤低，無法駛入機械車位，只能停在平面停車格，不是員工故意引導此豪車停在垃圾子母車旁，並強調，颱風是不可抗力的災害，業者不需負賠償責任。

台中地院勘驗發現，當天下午4時許，鍾男停好汽車，到傍晚6時2分，鐵片已被風吹得上下掀動，僅有一邊與地面相連，6時55分鐵片不見了，2分鐘後，瑪莎拉蒂警報器啟動，顯示被鐵片砸中，該鐵片掉落在瑪莎拉蒂的車頭前。

一審法官認為，該監視器是用來掌握旅館安全，依錄影畫面，旅館人員早於6時2分就應該發現鐵片不牢固，隨時會危害消費者生命與財產，但長達近1小時，竟無人前來處理，判決應賠償全部修車費，及懲罰性賠償10萬元，合計50萬5000餘元，業者上訴台中高分院，二審見解與一審相同，駁回上訴，全案確定。