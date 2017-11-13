整形男醫睡女醫 開刀日即偷情時

2017-11-13

一封情書賠50萬

〔記者溫于德／台北報導〕陳姓整形外科名醫把握在醫院值班或開刀機會，跟元配說「我要留在醫院」，趁機到同院的女醫師家中發生性關係，雙雙挨告妨害家庭，陳男最後獲元配原諒而撤告。女方始終否認婚外情，不過，元配提出小三給先生的情書，內容提到「我（指被告）對你的喜歡很幼稚愚蠢」、「既然決定要喜歡你」等語，台北地院民庭因此認定女醫師侵害配偶權，判賠50萬元，可上訴。

醫師騙在醫院 去嘿咻

陳姓名醫擅長整形、隆乳或乳房雕塑等手術，陳男元配刑事自訴狀指出，陳與女醫師自102年10月通姦至隔年3月。陳男在刑事庭審理時說，最常偷情的時間點是在值班日或開刀當天，「這樣我都有理由留在醫院」，之後再到女方家留宿或上床，發生性關係頻率是每週1次或兩週1次；此外，令他印象最深刻的是，即便偷情被拆穿，仍與女方再上床1次。

姦情揭穿 再上床1次

檢方認定兩人接續通姦次數26次，依通姦罪起訴陳、相姦罪起訴女醫師，陳最後獲太太原諒撤告。

不過，女方始終否認婚外情，遑論獻身。

刑庭一審認為，原告起訴內容均是聽陳單方面陳述而來，加上女方否認性交，自然無法依單一指訴認定有罪，因此判決無罪；案經上訴，二審合議庭認同一審見解，並指元配從未親眼看見外遇，且未蒐集到有關性行為之證物或監視器畫面等證據，再度判決無罪，全案定讞。

至於民事，元配除維持刑事主張外，也提出一封丈夫前年情人節，收到被告交付之情書做為證據，內容寫到「我（指被告）對你的喜歡很幼稚愚蠢」、「既然決定要喜歡你」等語，足以證明被告確實愛慕丈夫，應對侵害配偶權行為付出100萬元代價。

但被告辯稱，陳在刑事審理時就性行為發生時間、頻率或次數等，前後供述不一，不宜做為證據，加上無法排除陳是為保護「特定對象（指外遇另有他人）」，或為確實取得妻子原諒等原因，才會刻意指婚外情對象是她，請求駁回訴訟。

但台北地院民庭法官依據情書認定被告曾與陳交往是事實，後採信性交說，認定侵害配偶權。