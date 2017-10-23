女事後LINE「我怎那麼緊」 衰男遭控性侵 獲不起訴

2017-10-23

交往被甩 事隔2個月才提告

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕女子小美（化名）向檢警指控黃姓男子趁她服藥昏迷之際性侵，檢方赫然發現小美在隔天就LINE黃男「嘖嘖，我怎麼那麼緊…」新竹檢方認為小美遭性侵隔天就與對方談論性器官，甚至進一步交往，顯然與常理不符，且事隔2個月被甩才提告，全案不起訴。

小美指控，黃男於1月間透過網路遊戲認識她，不久就在她住處，趁她服用精神科藥物精神恍惚之際，性侵得逞。

女稱服藥恍惚遭侵犯 男喊冤

黃男大聲喊冤，聲稱是你情我願，提出小美在案發後以LINE傳給他的訊息，內容為「我都來真的…嘖嘖，我怎麼那麼緊…」等語。

檢方開偵查庭時，小美坦承這些對話內容是在討論自己與黃男的性器官，當檢察官問到，為何她被性侵後仍在LINE上與黃男討論性器官？小美答稱：「我認為男女在發生性行為後，只有3個選項，一是當男女朋友，二是當砲友，三是從此當路人甲裝作不認識。由於黃男選擇當男女朋友，兩人才在網路上討論這些。」

檢方認為，倘若案情確實如小美指訴，是遭黃男性侵，照理說她在案發後應不致再與黃男接觸，然小美卻於事發隔天仍與黃男透過通訊軟體密集互動，且談論性器官等私密話題，甚至交往，皆與常理不符。

檢︰女案發時 意識狀況清楚

再者，本案發生時間在1月12日，小美遲至3月中旬才報警，小美坦承是分手後，黃男和前女友聯絡，讓她覺得自己是被害者，才憤而提告。

此外，小美回憶說「過程中我有一些印象，我洗澡出來之後，看到黃男躺在床上…，當時我無法抗拒，因為我感冒了，也吃藥了，然後我又發現他全身都是疤，我認為他是黑道，他又一直愛撫我，讓我有感覺而跟他發生性行為。」檢方認為小美既然能夠完整描述當時發生性行為情形，甚至指出黃男身體特徵，顯見案發當時意識狀況清楚，全案不起訴。