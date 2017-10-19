女董座被押走逼債 驚魂17小時

2017-10-19

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一家生技公司唐姓女董座疑因公司經營不善倒閉，引起2名具藥師資格的女投資人不滿，數度索債未果，委託討債公司押走唐女逼債，除動手毆打，並恐嚇若不籌錢將埋在山上，唐女16日趁嫌犯熟睡逃出摩鐵報案，結束17小時驚魂。

小嬸投資失利 找討債公司

警方調查，55歲唐女2年前在台中開設生技公司，她向開藥局的40歲侯姓小嬸遊說「錢景可期」，侯女找楊姓女同窗集資6、7百萬元投資，未料公司經營不善倒閉，2人不甘心血本無歸，多次向唐女索債未果，委託討債公司張姓男子出面。

女被軟禁在摩鐵 趁機逃出

本月15日下午1時30分左右，侯女誘騙唐女到一中商圈的一中街、育才南街口碰面，唐女上車後，侯女立即下車，改由張男反鎖車門搭載唐女離去，經過台中殯儀館時，唐女一度欲下車，張男以小孩安危恐嚇才妥協，張男將唐女帶到新北市板橋一家摩鐵軟禁，住在台北的楊女則前往與張男會合，並交付委託討債的本票後離去。

張男再開車搭載唐女到土城山區，在車內毆打並掌摑唐女，恐嚇若不趕緊籌錢，要將她埋在山上，隨即將車子開往萬里區投宿另家摩鐵，唐女繼續遭拘禁，直到隔天清晨6點多，才趁張男熟睡時逃出報案。

台中警方前天陸續通知侯、楊2女及張男等3嫌到案，2女坦承確實委託張男向唐女要債，但並未示意暴力相向，張男承認要債過程有動手，訊後全案依妨害自由、傷害、恐嚇等罪嫌送辦。