少借千元 殺他的雞請客

2017-10-16

〔記者余衡／新北報導〕借錢不成引發「殺雞」！37歲陳姓男子開口向同事習姓男子借5000元，習男僅給他4000元，之後還丟下一句：「其他的等下個月發薪水再說！」陳男感覺受辱，事後竟然偷偷將習男飼養的4隻雞宰殺來吃，習男事後得知「雞財兩失」，憤而報警，警方訊後將陳男依毀損及侵占罪嫌移送法辦。

雞財兩失 同事憤而報警

在新北市土城區大安路1間工廠上班的陳男向習男開口「借5000元，僅拿4000元」之後，雙方不歡而散，陳男則是懷恨在心。

某天早上習男起床後，走向工廠空地角落欲餵食飼養的雞隻，不料卻發現自己養的4隻雞均不翼而飛，他焦急地四處詢問雞隻下落，其他工人告知「昨晚陳男殺雞請大家吃」，習男回到工廠廚房內，果然發現部分雞毛及血跡，找來陳男質問，他當場坦承宰殺2隻雞，習男當場憤而報警。

警方獲報將陳男帶回訊問，警訊時他先是供稱在工廠空地殺了2隻雞與同事分食，但因為從未看過飼主是誰，以為是無主野雞才會宰殺。警方追問剩餘2隻雞下落，陳男才坦承因為與習男有一些摩擦，加上不滿他借錢時的態度，知道他在工廠內養雞，才分2次將4隻雞宰殺來吃，「一方面為了報復，另一方面也為了填飽肚子」，全案訊後依毀損及侵占罪嫌函送法辦。