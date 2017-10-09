離奇！再3個月退休 中油站長人車滑進漁港亡

2017-10-09

車緩慢沉沒 擅長游泳卻未逃離

〔記者王秀亭／台東報導〕中油台東縣成功漁港加油站長洪義進，再過3個月就要屆齡退休，他前天上午未到班開門營業，調閱監錄器發現，洪義進當天清晨5時許，連人帶車「滑進」成功漁港，也不見 擅長游泳的洪義進逃離，經海巡人員潛水搜尋，昨凌晨尋獲落海人車，洪已溺死在駕駛座上，經家屬指認確認身分無誤。

由於監視器畫面中，車輛滑入海中速度不快，車輛也在海上幾秒後才沉入海裡，警方初步排除他殺，但家屬不解身體健康、待人和善的洪義進為何發生意外，事發原因待檢警釐清。

開車外出買早餐 回港區即出事

中油台東行銷中心表示，洪義進在事發前一天上完夜班後，即在站內的宿舍休息，清晨5時還外出買早餐，10分鐘後開著車回到港區後，就連人帶車落入海裡，公司前天上午發現洪義進沒有開門營業，發現有異，緊急調派同仁支援，隨即尋人及通知家屬，調閱相關監視器後，懷疑有輛車緩緩滑入海中，就是洪的車，下午5時許通報警方協尋。

警方前晚10時許確認洪義進人車可能就是落海車輛，昨凌晨零時許尋獲落海車輛，並由吊車協起，家屬確認車內的遺體就是洪義進。

服務41年 任成功漁港站長20年

中油台東行銷中心指出，洪義進於中油服務41年，在成功漁港加油站任站長約20年，明年1月屆齡退休，平時生活嚴謹，作息正常，有游泳健身的習慣，與當地漁民相處融洽，不少漁民直言就是喜歡洪義進在成功漁港當站長。