官員洩自強活動地點 旅行社訂光房間搶標

2017-09-26

〔記者張瑞楨、顏宏駿／綜合報導〕彰化縣田中鎮鎮民代表陳東傑，擔任鎮公所秘書期間，把田中鎮公所年度里鄰長自強活動採購案的活動日期、地點、房間數等資訊，洩漏給富灥（音同泉）旅行社負責人劉志輝，協助劉男搶先訂足小琉球的旅館房間以利得標；彰化地院認為名額與時間非機密判無罪，台中高分院則認為「足以造成不公平競爭」，撤銷無罪原判，依洩密罪判陳徒刑4月，可易科罰金與上訴。

不公平競爭 高院改判有罪

田中鎮代表陳東傑表示，他依職權辦事，沒有洩密這回事，法官卻認定為洩密還判刑，他感到很無奈，但為了不浪費司法資源，決定不上訴。

判決書指出，陳東傑103年間擔任鎮公所秘書，與代理課長鄧茂榕（認罪獲緩起訴處分），分別擔任「田中鎮公所103年度里鄰長訓練暨藝文活動採購案」（即里鄰長自強活動）的開標主持人與承辦主管，採購案同年3月7日上網公告。

廉政署監控發現，陳、鄧2人在同年2月13日，把活動與採購案規劃內容，包括活動時間各為同年4月8日、9日與同月14日、15日等2梯次，以及出遊地點與預訂的房間數等資訊，轉告給富灥旅行社負責人劉志輝。

據悉，陳東傑打電話告訴劉男：「我們103年里鄰長自強活動要去小琉球，暫定4月8日、9日，弄成一梯可以嗎？」劉男答覆：「你們差不多要190間（旅館房間），所以現在不太好弄。」陳東傑叮嚀劉男：「你確定好我們就趕快簽上網」及「越晚越不好，太接近選舉了」等語。

檢方偵訊時，鄧茂榕坦承洩漏採購內容，但宣稱受上級長官陳東傑指示；陳東傑否認犯行，辯稱鎮公所舉辦里鄰長自強活動行之有年，每個旅行社都知道名額，且該次招標案有4、5家旅行社投標，評定2家旅行社，最後抽籤決定富灥旅行社。

彰化地院採信陳的辯詞，認為活動名額與時間等資訊不是機密，也尚未達到不公平競爭，判決陳東傑無罪；彰化地檢署不服上訴二審。

台中高分院認為，陳東傑把採購內容告訴劉男，讓劉男可先預訂旅館房間，鎮公所再上網公告，縱使其他旅行社得標，也難以訂到足夠的旅館房間數，「足以造成不公平競爭」，據此撤銷無罪原判。

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