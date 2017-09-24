舊美鈔驗成假鈔！？ 錢作廢 人送辦

2017-09-24

〔記者王冠仁、李靚慧／台北報導〕薛姓女子在父親遺物中找到兩張百元舊美鈔，拿去銀行時被驗鈔機認定非真鈔，除了鈔票被蓋上「偽造券作廢」，人也遭究辦，薛女嚇得驚慌落淚；警方發現兩張美鈔印製日期是1934、1935年，距今80多年，研判現代驗鈔機無法辨識舊鈔，除函請檢方釐清案情，另將該美鈔進一步送驗。

被認定持用偽鈔 女淚灑警局

警方調查，41歲薛女日前拿著兩張泛黃舊款百元美鈔，到台灣銀行一家分行說要「換錢」，行員以驗鈔機檢驗，機器判讀顯示非真鈔，直接在美鈔正反面蓋上「偽造券、作廢」字樣並報警，薛女得知自己恐涉刑法「偽造貨幣罪」時，當場驚嚇流淚。

父遺物夾2張80年前百元鈔

她說，父親是退伍軍人，前年過世，她整理遺物時，發現一本書內夾藏這兩張美鈔，因而拿到銀行換錢，不知美鈔是偽鈔。資深刑警得知薛女父親早年跟隨軍隊撤退抵台，根據當年的時空環境和幣值，不排除這兩張美鈔是薛父變賣身家財產換來的「跨海保命錢」。

警方請示檢察官後，暫將兩張美鈔查扣送驗，初步排除薛女是故意拿偽鈔來換真鈔；薛女見檢警相信她未犯罪，這才鬆了一口氣，破涕為笑。

國內匯銀龍頭兆豐銀行指出，銀行對於美元現鈔的辨識，驗鈔機只是輔助，最終判定還是得送外商銀行及美國政府，只有美國政府才能做最終判定。至於什麼情況下會蓋上「偽鈔」字樣，兆豐銀表示，因未見到該鈔，無法回答。

警方說，薛女的兩張鈔票已被銀行蓋上作廢章，不論真偽已成廢紙，送驗後若確認是真鈔，當事人可請求發還或要求銀行兌換等值真鈔。