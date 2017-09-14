見人砸車怒了 正義魔人亂棒打死他

2017-09-14

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市36歲楊姓男子疑因情緒失控，像中了邪一樣，上身赤裸持工地鐵棍猛砸停放路旁的汽、機車，警方為攔阻楊男將道路淨空、管制，塞在路上第一輛車的27歲黃姓駕駛，目睹楊男行為加上時間被耽擱，當起「正義魔人」，從車上拿出球棒毆擊楊男倒地，員警見狀將楊扶起時，黃男趁隙又補了幾下，楊男竟被打死，桃園地檢署昨依傷害致死罪嫌起訴黃男。

不滿楊男砸車害塞車

檢警調查時，黃男坦承與楊男素昧平生、無冤無仇，卻自詡正義，直指楊男持鐵棍隨意砸車又攻擊員警而引起公憤，他是基於義憤才出手教訓；但檢方並不接受他的說詞。

起訴指出，楊男於去年7月9日下午4點多，突然情緒失控在桃園區同安街持鐵棍亂砸車，並攻擊獲報趕來處理的員警；警方為攔阻楊男，將同安街淨空管制，被困在車陣中的黃男疑因看不慣楊男行為，氣憤地持球棒下車走近楊男，楊見狀高舉鐵棍對峙，遭到黃男持球棒朝頭部重擊，楊男閃躲仍被持續攻擊而倒地。

員警當下將倒地的楊男扶起，黃卻無視員警在場，趁隙又痛毆楊男多下。楊男被送醫急救發現頭部、四肢多處骨折，且引發橫紋肌溶解症、中樞神經休克合併多重器官衰竭，救治7天後仍告不治。

楊男妻子控訴，丈夫送醫後已意識不清並發燒，醫治後曾一度清醒，曾對她敘述遭黃男持球棒揮擊的經過，頭部被打了好幾下；檢警調查，楊男總計被黃持球棒毆擊13下。

當地居民向警方說，楊男當時就像「中邪了」，莫名其妙到工地拔出鐵棍、撕毀自己上衣上身赤裸，猛砸停放路旁的多輛機車、汽車。

打死人非義憤 檢方起訴黃男

黃男供稱，他與楊男素昧平生、無冤無仇，只是基於義憤想給他一點教訓。但檢察官調閱現場監視器畫面，發現楊男攻擊員警時，圍觀群眾並無群情激憤的情況，顯見楊男當時侵害的人數、侵害的手段不算巨大，難認有達到「引起公憤」的程度，對黃男稱說「基於義憤」出手的說詞不予採信，且依法醫解剖報告認定楊男死因與遭連續毆打有明顯關聯，昨偵結依傷害致死罪嫌將黃男起訴。