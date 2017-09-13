鍾珮珊存13萬還朋友 幸運逃死 錢不見了

2017-09-13

〔記者洪臣宏／高雄報導〕在養生館工作的49歲婦人鍾珮珊，為了把錢還給朋友，搭上阿羅哈肇事班車前往台中。事故發生後，她幸運僅受輕傷，但隨身的一只藍色包包卻不見了，裡面裝著要還朋友的13萬多元現金，她負傷摸黑返回遊覽車搜尋仍無所獲，焦急地拜託警方幫忙尋找。

負傷摸黑搜尋無著

鍾珮珊為了還朋友錢，從岡山站搭車到台中，坐在車內左側第3個座位的6號位置，她表示上車後就睡覺，發生車禍時沒看到人飛出車外的情景，也沒看到司機聲稱的前方未開燈自小客車，「車內暗暗的」。

鍾婦透露，開車過程中，司機沒有講話，上車也沒提醒要繫安全帶，她因沒繫安全帶，感覺身體被「撞來撞去」，其他乘客的行李在車內滾來滾去，她只有頭部、手腳輕微擦傷，和另名男生走下車求援，走下車前，看到司機坐在駕駛座上，她驚魂未定指著頭說，「都是血」。

睡夢中被撞來撞去

鍾婦從鬼門關前撿回一命，但事後發現隨身的藍色包包不見了，焦急表示裡面有要還朋友的13萬多元，是她花了3、4個月好不容易存的。車禍發生後，她曾回到車內尋找，但車內相當昏暗，一無所獲。

包包疑被拋飛車外

鍾婦向國道警察報案，警方陪同她向現場善後收拾的土木工程公司詢問，但工作人員表示已將所有物品交給警方；警方研判，可能是撞擊當下，車體搖晃傾斜，包包也被甩飛出去，將全力協助尋找。