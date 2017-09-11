性騷H奶藝人 醋達人判賠3萬

2017-09-11

〔記者謝君臨／台北報導〕前F4女團團長、擁有H奶傲人身材的藝人劉樂妍（Fanny），前年接到陌生男子電話，對方稱曾以1萬5000元跟她在摩鐵做愛，還說「那次妳弄得我很舒服」，盼再約性交易，劉女大罵「變態」掛電話，報警查出對方竟是有「醋達人」之稱的百家珍釀造食品公司總經理江中琨，提告求償10萬元；江承認所言，但辯稱打錯電話，士林地院認為已構成性騷擾，判賠3萬元給劉女。

劉女提告指控，自稱張大哥的男子104年5月25日下午3時許，用手機打電話給她，表示：「半年前曾跟妳約在薇閣，那次很舒服，有給妳1萬5000元，想再次與妳約見面」等語，她認為遭對方騷擾，火大痛罵「變態」後掛電話，報案提出刑、民事告訴，並於臉書自曝不爽經過。

警方約談該門號登記者到案，劉女才知騷擾她的人叫江中琨，是以販售健康醋著稱的百家珍公司總經理；庭訊時，江男承認曾致電劉女，且說過「弄得我很舒服」等語，但辯稱本來是要打一個「網路上看到的電話號碼」，後來挨告性騷擾，才知打錯電話給劉樂妍。

不過法官認為，江男無法證明誤撥電話，且性騷擾構成要件是，該行為是否違反被害人意願，不論江男是否故意打給劉女，只要行為違反劉女意願，就構成性騷擾；就算江男真的誤撥電話，但他沒確認接電話者是不是要找的人，就輕率對劉女說出那些話，因此判江男須賠償。可上訴。

至於刑事部分，檢方認為，江男言詞是要約劉女性交易，並無危害其生命意圖，不構成恐嚇罪，日前將江男予以不起訴處分。