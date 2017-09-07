「不用找了 就是我」北一女新生跳樓亡

2017-09-07

想讀師大附中不成 上學僅5天

〔記者陳薏云／新北報導〕新北市15歲的吳姓北一女新生，剛開學才上課5天，昨早與母親共進早餐後說要出門上學，未料跑到住處14樓頂，將寫著「不用找我了，那就是我」的白色信封放在樓頂，一躍而下送醫不治，吳母崩潰表示「她說要去上學啊，怎麼這樣」；父母告訴警方，女兒想念師大附中，但希望她讀北一女，沒想到疑因課業壓力，選擇結束生命。

吳姓女學生的母親是北一女畢業，父親建國中學畢業，父母都考上醫科，婚後育有兩女，吳女的姊姊也讀北一女，父母考慮孩子就學，吳母和女兒搬到台北，吳父留在外地家鄉開設診所。

媽崩潰：她說要去上學啊…

警方調查，吳女昨早7時在家吃完早餐後，跟母親說「我去上學了」，從住家出門後，卻穿著制服搭電梯到14樓頂一躍而下，附近居民聽到物體墜地聲一看，發現吳女倒臥在血泊中，恰巧有名交通警察在路口指揮交通，民眾立刻跑去說：「有人跳樓了！」交警通知大樓管理員及救護車到場，管理員認出吳女的身分，7時40分通知吳母，她崩潰直說：「她說要去上學啊，怎麼這樣」。

警消將吳女送醫，因全身多處骨折傷重不治，吳母致電在苗栗上班的丈夫趕回，吳父趕到醫院與妻子會和，兩人在醫院相擁大哭，前往派出所製作筆錄時，緊牽著手、戴口罩，低頭不語。

曾說：人生好難、不想長大

鑑識人員在頂樓發現吳女的書包、鑰匙以及一枚白色信封，信封袋外寫著「不用找我了，那就是我」，警方在書包內發現一本空白的新生手冊，吳母表示，女兒曾說「壓力大、人生好難、很不想長大」，不過有對女兒開導，不解女兒怎會尋短。

吳父向警方表示，「應該是課業壓力太大」，透露女兒當初想讀（師大）附中，比較能夠表現突出，父母認為女兒免試入學分數有到北一女，大女兒也是北一女，因此希望女兒讀北一女，沒想到女兒就讀後備感壓力，恐因此走上絕路。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980