尋母「違反保護令」姊妹花遭警脫光搜身

2017-09-06

還被當現行犯逮捕 法官打臉

〔記者王宣晴、王定傳、吳仁捷／新北報導〕張姓姊妹為了母親照護問題，多次與大哥及小妹爆發衝突。上月初，姊妹倆請員警陪同到大哥住處拍鐵門找母親未果，離去時小妹打110報案及出示暫時保護令，現場員警在路上接到通知，當場依現行犯逮捕張姓姊妹，還帶返要求脫衣搜身；姊妹倆氣得聲請提審，法官認定兩女非現行犯當庭釋放，姊妹倆已向法院自訴控告警方非法逮捕。

50歲張姓大姊、46歲張姓二姊，曾因照顧母親問題拉扯小妹頭髮和腳踹，小妹聲請保護令；上月2日深夜，姊妹倆到新北市永福派出所報案，指母親遭大哥囚禁，永福所3名員警陪同前往自強路張男住處，姊妹倆拍打鐵門詢問：「你把媽藏在哪裡？你在怕什麼？」

大哥、小妹不願開門，姊妹倆與3警先離開，此時小妹打電話報案並告知持有暫時保護令，3警走到騎樓時接到派出所通知，得知小妹持有暫時保護令後，當場將張姓姊妹依違反保護令現行犯逮捕，未上銬帶返，隨後移送分局偵查隊，要求姊妹倆脫光衣物接受女警搜身，移送地檢署時，姊妹倆聲請提審。

法官開庭後裁定，張姓姊妹因被哥哥拒絕未能進入，無法證明兩人與有保護令的三妹有直接接觸，後因三妹打電話指控兩人違反保護令，與警方約在超商出示保護令，這與姊妹倆到哥哥家時，已有相當間隔，姊妹倆非現行犯，裁定釋放。

姊妹花怒控：警方非法逮捕

張姓大姊表示，知道三妹有聲請保護令，但擔憂母親下落，準備與員警返所報案協尋，沒想到被當作現行犯，還被要求一絲不掛接受搜身，私密處、臀部都遭觸碰檢查，手機也被拿走，毫無人權可言；她控告永福派出所所長梁久旭及余、黃、邱姓3名員警非法逮捕。

小妹說，母親有慢性病，她與大哥長期在家照顧，她被兩位姊姊騷擾，已患精神疾病；張母表示自願住兒子家，未遭囚禁。

警：有暫時保護令才抓人

三重分局表示，小妹持有的保護令禁止兩位姊姊騷擾，違者可處3年以下徒刑，警方依刑事訴訟法規定，逮捕犯罪嫌疑人時附帶搜索身體。新北警方表示，雖無規定要全裸搜身，因過去有嫌犯暗藏皮帶刀自傷，為落實搜身，警方會以不違反被搜索人隱私為優先，在密閉空間要求嫌犯脫光接受搜身，三重警方無違失。