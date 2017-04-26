性侵騙改運 退職警欺負嫩妹

2017-04-26

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕廖姓退職警察經營服飾店，他見剛滿20歲的女子小如（化名）出面幫胞弟處理與服飾店的消費糾紛，欺她涉世未深，恫稱「妳家有人生病，妳身上有不好的東西，會害到家人，跟我發生關係可以把我的好運傳給妳」，將她載往摩鐵性侵，新竹地檢署上週依強制性交罪嫌起訴廖男。

檢警調查，小如的弟弟曾到廖男的服飾店購物，因樣式與價格問題發生消費糾紛，小如得知後出面替弟弟解決。

恫稱妳身上有不好東西

48歲的廖姓退警見小如年輕且單純，恫稱「要對妳提出教唆恐嚇告訴」、「服飾店工會要對妳提告」、「黑白兩道的人要對妳不利」，還說「我當過警察，有能力讓妳擺脫罪名」、「不要跟你爸媽或第三人說，他們若知道會對家人不利」等語。

廖男又說需要一筆賠償金，要求小如提領5000元給他，還說：「妳家中有人生病，妳身上有不好的東西，會害到家人，跟我發生關係可以把我的好運傳給妳，而且可以不用支付賠償金。」

小如畏懼不敢違逆

因小如確實有家人生病，家人曾至寺廟求籤，籤詩指將有貴人相助，小如誤信廖男所言，且因畏懼而不敢違逆，也不敢告知親友，任由廖男駕車載往摩鐵性侵。

但事後小如情緒不穩而哭泣，並有自殺念頭，家人察覺有異後發現上情，陪同小如報警。

檢方調查，小如受辱後，廖男在摩鐵還命令她傳簡訊，稱「我真的很喜歡你！我要跟我男朋友分手，你願意跟我在一起嗎？」製造小如喜歡他的假象，意圖做為脫罪證據。

廖男性侵被起訴

檢方認為，雙方後續並無聯繫或互傳簡訊談心、互訴感情或約見面等行為，顯然與一般男女表白後的發展不符；且小如若真對廖男有好感，大可在摩鐵當面表白，何須再傳簡訊？檢方偵結後，依強制性交罪嫌起訴廖男。