碩士生偷拍裙底 稱紓解課業壓力

2017-04-26

〔記者姚岳宏／台北報導〕25歲台大碩士班王姓研究生（見圖戴口罩者，記者姚岳宏翻攝），前晚涉嫌在捷運公館站，尾隨身穿連身短裙的趙姓女子搭手扶梯，再用手機偷拍裙底風光，路人發現提醒遭偷拍，趙女揪住王男，在王男手機內發現裙底被拍的影片，當場報警並提告妨害秘密。王男承認因課業壓力大，才以偷拍方式紓壓，警方發現手機內另有多個偷拍裙底影片，研判被害不只一人。

遭偷拍的趙女指控當時搭捷運在公館站下車，搭手扶梯準備出捷運站1號出口時，一名小姐好心告知她，她搭電扶梯時，後方有名男子一路尾隨並拿手機偷拍她，她聞言轉身查看，發現王男正把手機塞進口袋裡。

趙女當場攔人質問：「你有沒有偷拍我？」王男一度想要逃離，但趙女抓住王男的手，不讓他離開，王男見無法抵賴，只好交出手機，趙女檢視後果然發現一段自己裙底被偷拍的影片，王男頻頻道歉，趙女仍執意報警處理。

王男向警供稱，近來苦於碩士班論文寫不出來，才會就近選在捷運公館站偷拍來紓壓，內容純供自己欣賞。