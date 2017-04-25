鋰電池被偷換中國黑心貨 中市公所4個月3機車自燃
〔記者楊政郡、廖淑玲、林國賢、許國楨、楊雅民／綜合報導〕台中市北區公所2014年採購電動機車鋰電池30組，3輛機車使用後卻出現自燃，甚至導致地下室火災，公所追查發現得標的神錡能源公司，竟然以中國生產的黑心鋰電池假冒招標文件要求的台灣鋰電池，台中地院已判業者須賠償74萬餘元定讞，昨台中地檢署依偽造文書等罪起訴業者王可也。
得標商造假被起訴
神錡能源公司曾與雲林科技大學簽約技術移轉，雲科大昨指出，學校於2011年與神錡雖有簽約，但神錡一直未支付技轉費用，學校已在2013年解約，並無技轉，學校對於電池一事不清楚。
神錡能源公司位於虎尾鎮的原店址昨天鐵捲門未開。鄰居說，王男做電動機車超過10年，2年多前已搬離現址。
招標時排除中國產品
起訴書指出，2014年5月由北區公所聯合採購電動機車鋰電池，採用公開招標，招標公告中排除中國產品，最後由神錡得標，而驗收時的證明文件都是繁體中文，且表明是田都公司之國產商品。
2014年11月，區公所員工騎電動機車外出，回程時腳踏板竟冒白煙並起火，員工嚇得跳車，2015年2月停放在北屯區公所地下室的2輛電動機車無故起火，並延燒到另一輛電動機車；經火災鑑定後，才發現機車電池竟是中國鋰電池冒充。
公所求償74萬元
公所追查發現，進口電池的田都公司說，這批貨是神錡向他們採購，原本就是中國生產，不是國產。神錡負責人王可也（原名王秉峰）稱，他知道田都的電池是向中國進口，但辯稱投標事宜都是由業務小姐在處理，他不知情。
檢察官認為王男代表公司簽約並出示證明文件，表明是田都公司之國產商品，且電池上都是繁體中文字，可見是刻意偽造，辯稱不知情不可採信，依偽造文書等罪起訴。
區公所表示，台中地院判神錡應賠償鋰電池採購費、被燒毀的電動機車費用等，總金額74萬餘元，但神錡公司已人去樓空，也沒有財產可供強制執行，至今仍未賠償。
中國電池 多無安全認證
電動車業者表示，中國製鋰電池很多未經安全認證，保護線路粗糙簡單或擅自更改設計，在不當操作或較惡劣的環境下保護板功能失效，常引起燒車事件，使用原廠且通過安全認證的電池較有保障。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 鄭文燦肋骨斷2根還能唱歌 幕僚：為了公益強忍疼痛
- 不尋常 白宮邀全體參議員簡報北韓情勢
- 中職7月明星賽 小鮮肉對決老大哥
- 台灣民意基金會民調》中國不釋放李明哲 52%認重傷兩岸關係
- 《自由廣場》聚焦檢察官定位 可能失焦
- 校門口強迫推銷 學童受驚嚇
- 法國主流圍堵「女版川普」 歐蘭德籲投馬克宏
- Tiffany Blue Book晚宴 珠光添星光 紙雕雨林牆打卡夯點 珍妮佛獻唱 薇絲朋丹妮絲等躍入舞池
- 現役最長壽洋將 羅力︰想在台退休
- 反年改群眾施暴 鄭文燦肋骨斷2根
- 川普新人事 福斯女主播任國務院發言人
- 摩天大樓熱不退 今年新增240棟
- 全中運》1500公尺自由式 黃國庭再破全國
- 曾是高中明星四分衛 羅力選擇棒球無悔
- 台泥國際轉換 嘉泥成台泥最大單一股東
- 辜嚴倬雲曾承認 勞軍捐有收支帳
- 北韓核危機急升 美不改強硬態勢
- Lulu卵巢大囊腫 生日動手術
- 台中女中黃詩晴 跨組台清大六冠王
- 1個月無禽流感疫情 鴨子強制檢測月底解除
- 清境高空步道 擬採預約加總量管制
- 中國導演找李察吉爾拍片 被威脅全家驅逐出境
- 加班費多了 1-2月年增12.5％
- 掌握「漁畜花」人事 柯再攻北農
- 薛仕凌變態 摸魚幻想這件事
- 群聯新推3D NAND記憶卡控制晶片
- NBA》大帝致命三分彈 橫掃溜馬晉級
- 核一補助金遽減 北海岸居民串聯五月圍廠
- 浩鼎案「問心無愧」 翁啟惠︰外界對技轉誤解很大
- 壯圍彩繪農田 種出鄉徽地景
- 雨水道啟用 八德高城社區不怕淹
- 台灣火金姑 台大教授估年逾300億經濟規模
- 雄中盧宜謙 台大「五冠王」
- 《自由廣場》五七之後 法國政局的挑戰才要開始
- 花蓮人借書 言情小說進排行榜
- CAS蛋品檢驗 將納入戴奧辛
- 結構性問題未解 經濟恐再陷停滯
- 毛治國批輕軌熱 政院：昨是今非
- 監管轟頂 中國股市重挫
- 〈愛情隨堂考〉不愛了 誰來提分手?
標題：鋰電池被偷換中國黑心貨 中市公所4個月3機車自燃
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email