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鋰電池被偷換中國黑心貨 中市公所4個月3機車自燃

2017-04-25

〔記者楊政郡、廖淑玲、林國賢、許國楨、楊雅民／綜合報導〕台中市北區公所2014年採購電動機車鋰電池30組，3輛機車使用後卻出現自燃，甚至導致地下室火災，公所追查發現得標的神錡能源公司，竟然以中國生產的黑心鋰電池假冒招標文件要求的台灣鋰電池，台中地院已判業者須賠償74萬餘元定讞，昨台中地檢署依偽造文書等罪起訴業者王可也。

得標商造假被起訴

神錡能源公司曾與雲林科技大學簽約技術移轉，雲科大昨指出，學校於2011年與神錡雖有簽約，但神錡一直未支付技轉費用，學校已在2013年解約，並無技轉，學校對於電池一事不清楚。

神錡能源公司位於虎尾鎮的原店址昨天鐵捲門未開。鄰居說，王男做電動機車超過10年，2年多前已搬離現址。

招標時排除中國產品

起訴書指出，2014年5月由北區公所聯合採購電動機車鋰電池，採用公開招標，招標公告中排除中國產品，最後由神錡得標，而驗收時的證明文件都是繁體中文，且表明是田都公司之國產商品。

2014年11月，區公所員工騎電動機車外出，回程時腳踏板竟冒白煙並起火，員工嚇得跳車，2015年2月停放在北屯區公所地下室的2輛電動機車無故起火，並延燒到另一輛電動機車；經火災鑑定後，才發現機車電池竟是中國鋰電池冒充。

公所求償74萬元

公所追查發現，進口電池的田都公司說，這批貨是神錡向他們採購，原本就是中國生產，不是國產。神錡負責人王可也（原名王秉峰）稱，他知道田都的電池是向中國進口，但辯稱投標事宜都是由業務小姐在處理，他不知情。

檢察官認為王男代表公司簽約並出示證明文件，表明是田都公司之國產商品，且電池上都是繁體中文字，可見是刻意偽造，辯稱不知情不可採信，依偽造文書等罪起訴。

區公所表示，台中地院判神錡應賠償鋰電池採購費、被燒毀的電動機車費用等，總金額74萬餘元，但神錡公司已人去樓空，也沒有財產可供強制執行，至今仍未賠償。

中國電池 多無安全認證

電動車業者表示，中國製鋰電池很多未經安全認證，保護線路粗糙簡單或擅自更改設計，在不當操作或較惡劣的環境下保護板功能失效，常引起燒車事件，使用原廠且通過安全認證的電池較有保障。

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  • 神錡能源公司位於虎尾林森路店址，昨鐵捲門未開。（記者廖淑玲攝）

    神錡能源公司位於虎尾林森路店址，昨鐵捲門未開。（記者廖淑玲攝）

  • 電動機車還是常發生電池品質不良起火事件。（記者楊政郡攝）

    電動機車還是常發生電池品質不良起火事件。（記者楊政郡攝）

  • 電動機車電池使用到「中國」黑心貨，停放地下室發生自燃。（記者楊政郡攝）

    電動機車電池使用到「中國」黑心貨，停放地下室發生自燃。（記者楊政郡攝）

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