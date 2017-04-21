少女床戰3學長 告不成性侵

2017-04-21

〔記者錢利忠／台北報導〕北部某高職女學生小如，去年3月在台北市東區逛街，巧遇同校謝姓、鄧姓、陳姓學長及未成年同學阿明（以上均化名），5人嫌逛街太累，決議到旅館開趴喝酒，還玩起多P性愛遊戲。事後傳遍全校，連小如男友也聽聞，小如為挽回男友，對4男提告性侵；台北地檢署認為罪證不足，將3男不起訴，阿明由少年法庭審理中。

檢方調查，18歲的小如在學校很有異性緣，雖有男友，仍常跟男同學及學長嬉鬧，這次酒後玩多P性愛，而她的男友剛好是4位男主角的哥們，得知此事後追問小如實情，小如為挽回男友的心，堅稱當天她喝醉後，先被2男脫光衣服，再被另2男硬上性侵。

小如提告性侵，3男移送法辦，未成年阿明也被移送少年法庭審理。北檢偵辦時，謝、鄧2男承認與小如嘿咻，強調是你情我願；陳男則稱，他只有脫掉小如上衣、撫摸，但沒嘿咻。3男異口同聲說，小如的酒量是5人中最佳，當時她根本沒醉。

事後LINE對話並未責備

檢方調查，5人當天帶酒開房間，在房內划酒拳，規定輸的人要脫衣服、喝酒，小如脫到只剩內衣褲，4男一見青春肉體，跨越「哥們」界線，發展成性愛遊戲。

檢方查出，小如當天離開飯店時意識清楚，事後多次用LINE與4男聯繫，對話內容嬉鬧，看不出有責備語氣，認定她的反應與一般性侵害被害人不同。

此外，檢方也調閱學校性別平等教育委員會訪談紀錄，並勘查警詢筆錄比對說詞，認定是合意性交，將3男不起訴。