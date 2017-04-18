都更惹禍 4煞砰建經公司

2017-04-18

3人見物就砸 1人對空開4

〔記者鄭景議、姚岳宏、歐祥義／台北報導〕經手新北市多處都更計畫的「陽信建築經理公司」位於台北市八德路的總公司，日前遭4名男子闖入，當著職員的面朝天花板連開4槍，同時搗毀公司設備，過程不到一分鐘，警告意味濃厚。

不到一分鐘各自搭小黃閃人

公司負責人懷疑與新北市中和興南段都更糾紛有關，警方不排除另有爭奪公司經營權因素，已逮捕兩嫌，並追緝開槍歹徒到案。

本月14日下午1點15分，4名戴口罩男子闖入陽信建築經理公司，3男穿灰白色帽T、1男穿黑色外套，進入公司後見物就砸，其中一名穿灰白色帽T的男子衝進辦公室、對空連開4槍，辦公室職員嚇得縮在辦公桌後不敢動彈，4男犯案後未多留即離去。

警方16日逮捕闖入滋事的19歲曾男、26歲謝男，兩人均稱是以1000元代價，受人所託幫忙助陣，事前也不知有人會開槍，對開槍男子身分及下落交代不清，推說和該男子不熟，4人犯案後各自搭計程車離去。

陽信建築經理公司王姓負責人告訴警方，未在外結怨，不知是誰僱人開槍，但近來公司一名股東處理「新北市中和興南段」都更案，與台中某地方人士有債務糾紛，對方多次來公司理論討債，曾要他幫忙向股東要錢，股東一直避不見面。原本他認為事不關己，沒特別在意，但去年底，這名台中地方人士找來8名大漢到公司談判，雙方不歡而散，懷疑槍擊案與此有關。

警方初步了解，陽信公司負責的都更建案多位在新北市，目前經手的有「中和興南段」、「永和保福段」、「新店中華段」，還有一處在板橋；其中，「中和興南段」建案距離捷運南勢角站約130公尺，但不屬新北市政府公告劃地的更新地區。

警方也不排除王男說詞避重就輕，開槍案內情疑與爭奪公司經營權有關，已將此部分列重點查察方向。

陽信建經與陽信銀無關

陽信建築經理公司實收資本額5000萬元，公司營業項目包括建材、電信器材等，以及房地產開發租售業務。公司主要股東是茂陽管理顧問公司，持股50％；陽信建經與陽信銀行並無關聯，不過警方指出，雙方有資金合作往來。