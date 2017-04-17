毒駕撞死孝子 爬上車頂展臂鬼吼
〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕毒品害人不淺！39歲男子莊佳明前夜拉K後開自小客車上路，看到紅燈要踩煞車卻誤踩油門，車子衝撞前方停等紅燈的2輛汽車、5輛機車，擔任體育用品店店長的27歲簡姓男騎士遭彈飛50公尺、當場死亡。離譜的是，莊男肇事後爬上車頂，張開雙臂做出類似《鐵達尼號》展翅高飛動作，並大聲咆哮，誇張行徑持續約1分鐘。
衝撞2汽車、5機車
簡姓男子是鄰里公認的孝子，檢方昨相驗時，簡母不禁悲從中來，泣訴兒子孝順又貼心，賺錢大半拿來繳就學貸款與房貸，放假就是帶她出門玩；母親節將屆，兒子因工作緣故，假日都忙不過來，上星期抽空幫她慶祝，「這麼優秀的兒子死於非命，無法原諒肇事者。」
愛子枉死 簡母無法原諒
警方調查，莊佳明前夜10時40分許，開自小客車行經嘉市忠孝路耐斯百貨附近，毒癮難耐車停路旁，拉K後繼續上路，行經民雄陸橋與省道台1線十字路口，竟高速衝撞停等紅燈的2輛汽車、5輛機車，簡男的機車遭拖行上百公尺，到下一個路口才停止，簡男則遭彈飛50公尺、當場死亡，另有6人受傷，其中1人在加護病房，幸已脫險。
莊男肇事後爬上車頂，張開雙臂大聲咆哮，持續約1分鐘。警方到場，發現他鼻子沾有粉末，並在車上查獲K他命0.8公克，懷疑吸毒駕車肇事，將他帶回派出所，他精神狀況不穩定，語無倫次，直到昨早才製作筆錄。
慘遭撞死的簡男，大學畢業後在嘉市秀泰影城一家連鎖體育用品店工作4年，表現優異升任店長。家屬得知噩耗，10多名親友到警局要找莊男理論。
莊男供稱，前晚要到民雄找友人，途中先去買K他命，因毒癮發作，將車停在路旁吸食，沒想到開車上路發生車禍，對站在車頂咆哮一事則稱不記得。當員警告知造成1死6傷後，他才對死者、傷者及家屬表示抱歉，並說：「只知道當時看到紅燈要踩煞車，卻誤踩油門衝撞出去。」還喃喃自語說：「沒有錢賠，要怎麼辦？」
員警嘆說：「毒品真是害人害己。」莊男訊後被依過失致死、過失傷害、毒品及「毒駕」公共危險罪嫌送辦。
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標題：毒駕撞死孝子 爬上車頂展臂鬼吼
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