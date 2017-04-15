詭異！夫婦帶狗燒炭亡 牆壁地上有血跡

2017-04-15

床頭還放一把藍波刀

〔記者楊金城／台南報導〕魏姓男子偕妻子及寵物狗，昨被發現陳屍在台南市鹽水區舊營里自家平房內，屍體已長蛆，四周門窗緊鎖，房內有火盆，但屋內牆壁、地上有血跡，兩人手臂還有多處刀傷，床頭放有一把藍波刀，案情詭異。

加工自殺或殺人再尋短

警方清查房內無明顯打鬥痕跡，也無外力入侵跡象；是否加工自殺？或1人殺另1人後自殺？仍尚待調查。

魏妻的妹妹住新竹，昨天中午妹妹向新竹市警局報案，轉報鹽水分駐所協助，指她在4月2日連絡姊姊，音訊全無，很擔心51歲魏姓姊夫、52歲姊姊安危，請求警方查看。

員警到鹽水魏家平房外聞到屍臭，因門窗反鎖，會同里長謝清和，找鎖匠打開後門，在平房左側的第二個房間發現夫婦穿著衣褲仰躺床上，魏男躺在內側，妻躺在外側，窗戶下放有燒過的火炭，地上有血水，牆壁、廚房地面上有血跡噴濺痕。

現場有否人為入侵、死者交友、夫婦感情都待追查，分局已報請檢察官會同法醫今天相驗死因。

鄰居說，魏氏夫婦4年多前從白河到鹽水買地蓋屋，最近並未聽到爭吵聲，鄰居很少與夫婦互動。

魏男的外甥說，舅舅和舅媽未生育，舅舅原開汽修廠，後來沒做，因情緒易怒暴躁，曾就醫。魏妻的妹妹和媽媽也趕來現場，懷疑有外力介入，盼檢警查明真相。