兒子養了14年 驚覺妻偷警官生的

2017-04-13

〔社會中心記者／報導〕出來玩的，遲早都要還！已婚警官16年前與舊愛黃女重逢，即使對方已為人妻，2人仍擋不住情慾而通姦生子，10多年後黃女的先生從她筆電中，發現她與警官的親密舊照，親子鑑定發現養了10多年的兒子不是他的種，求償扶養費430萬元，法官判2人應連帶賠償50萬元，另黃女應賠償264萬元。

在前妻舊筆電發現姦情

劉男與黃女81年1月結婚後，劉男91年單獨先移民紐西蘭，黃女則隔了1年才過去共同生活，並於92年4月在紐西蘭產下1子。99年9月夫妻經法院調解離婚，104年9月起兒子仍在當地跟黃女生活。

跨海打官司否認親子關係

劉男於104年11月間，由黃女過去曾使用的筆電中，發現多封黃女與T姓警官往來的電子郵件與親密合照，得知妻子與T警外遇生子。

為此104年12月劉男在紐西蘭做DNA鑑定，鑑定結果確認非兒子生父，並已於紐西蘭官方完成塗銷父子關係登記，隨即於去年3月向台灣法院提起否認子女之訴，經判決確認非劉男婚生子女。

法官調查，104年10月黃女寄給T男標題為「憶」的電子郵件，提及「我的最愛，還記得14年前，我們再次相遇時的瘋狂…」可看出黃女仍將T男視為此生最愛，並向其傾訴及回憶2人間在14年前再次相遇時交往的瘋狂，及其當時為與T男長相廝守而願拋棄一切，後來認清真相仍無怨無悔的告白，與當時2人均各有婚姻關係之情吻合。

前妻與警官小王皆判賠

法官從黃女寄給T男的郵件內，多次表示兒子是跟他生的，T男卻未曾否認，且同意資助學費，根據經驗法則判斷，雖無T男與兒子親子關係DNA鑑定直接證據，然仍足以推認孩子是2人的。