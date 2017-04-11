害人撞死還扯謊 盧嘉辰妻靈堂前認錯

2017-04-11

大迴轉害騎士枉死

〔記者邱奕統、鄭淑婷、張安蕎／綜合報導〕前國民黨籍立法委員盧嘉辰的妻子、新北市土城區調解委員吳麗香，3月31日開車行經桃園時，在路口大迴轉，後方同向的28歲機車男騎士游浩強撞上送命，家屬指控吳女事發後堅稱中線迴轉，意圖卸責，但監視器拍到，根本是外側迴轉，吳女謊話連篇、毫無悔意。吳女昨天捻香時，在游男靈堂改口稱「當時太緊張才說錯話」，向游男及家屬致歉，家屬痛批吳女︰「沒資格當調解委員！」

蘆竹警方調閱監視器發現，3月31日下午4點左右，62歲吳女駕駛小客車行經桃園市蘆竹區南山路一段與六福路口時，小客車先往右、停在路口外側路肩，接著突然違規跨越兩車道，想要迴轉到對向車道；游男當時騎機車從後方駛來，煞車不及、撞上小客車，送醫不治。

檢警會同法醫解剖，發現游男心、肺出血，身體並無明顯外傷，研判因嚴重內出血致死，吳麗香被依過失致死罪嫌函送法辦。

吳女肇事不理 游妹爆料

游男妹妹指控，吳女肇事後不聞不問，連上香致哀、道歉都沒有，她9日在臉書「爆料公社」PO出案發經過，引起媒體關注，昨天下午吳女才在盧嘉辰陪同下到游男的靈堂上香。

游男家屬當場質疑吳女：「妳有懺悔嗎？妳知道失去家人的痛苦嗎？」游男姑姑淚訴：「浩強才28歲，人生剛開始就被撞死，家庭破碎，如何入土為安？」

吳女︰緊張說錯非說謊

由於吳女仍堅稱「在中線迴轉」，家屬不滿怒罵「說謊」！吳女才改口稱︰「外側迴轉，太緊張才說錯話。」並向游男與家屬道歉；盧嘉辰也說，妻子會負責到底，他絕不護短。

盧嘉辰︰妻會負責

盧嘉辰隨後在靈堂前拿出慰問金，被家屬拒絕，吳麗香向游母表達歉意，游母淚流滿面，哀慟地說不出話，盧嘉辰夫婦在靈堂待了10多分鐘後離去。

吳女表示，事故發生時，她立即報警送醫、做筆錄，也與游父談好，等相驗完成再協調後事及賠償事宜，絕無不理不睬，她理解家屬心情不佳才上網爆料，「該負的責任，我一定負。」