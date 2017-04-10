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夜遊團驚見死人 男屍旁還擺腳尾飯

2017-04-10

在宜蘭新峰瀑布廢棄遊樂區

〔記者簡惠茹、姚岳宏／綜合報導〕知名的夜遊團體「鬼故事夜遊團」，前晚首度到宜蘭新峰瀑布廢棄遊樂區夜遊，冥冥中在草叢看到通往2樓樓梯，接著竟在2樓浴室發現一具躺在紙錢上的男屍，屍體的腳邊擺放插著3支香的腳尾飯及紙錢，團長黎清源說，「舉辦快6年，開團128次，第一次遇到！」當時感受已經連「可怕」都沒辦法形容；更離奇詭異的是，恐早有人已發現死者，紙錢和腳尾飯是另有人準備的。

恐早有人發現死者

警方表示，死者疑燒炭自殺，身分疑是設籍新北的陳姓竊盜通緝犯；民俗專家林正義也說，在遺體腳邊放冥紙及腳尾飯，都是親友為了讓往生者一路好走，所準備的口糧及過路錢，一般來說，是由他人替亡者準備這些祭品，很少有亡者自己先準備好的。由於團員發現遺體時，浴室的門呈現半開，資深員警研判，不排除有人進入祭拜，是否另有隱情，檢警釐清中。

少有人自己準備腳尾飯

鬼故事夜遊團2011年開團以來，走遍台灣各地，甚至曾夜訪香港廢棄監獄，不過從未到宜蘭，今年首度到宜蘭舉辦夜遊；團長黎清源說，前天共有29人參加，原本想到礁溪的營區舉辦，行前場勘發現不能進去，臨時改到頭城新峰瀑布廢棄遊樂區舉行。

黎清源說，每次夜遊前，他都會找幾個團員事先場勘，確保地點的安全性，前天也不例外。白天到廢墟場勘時，發現有棟2層樓水泥建築，卻找不到通往2樓的樓梯，原本打算在1樓辦活動，前晚7點多，活動開始不到20分鐘，突然在草叢附近看到2樓入口，2個團員拿著手電筒先上樓，他跟在後面，想探勘樓梯是否安全，前面團員突然驚叫「有屍體」。

黎清源表示，該棟廢棄建築物，有些窗戶部分被用帆布蓋住，有些部分沒有，團員走上2樓聞到屍臭味，原以為是團員開玩笑，後來他也聞到；團員發現臭味是從前方的浴室廁所傳出，廁所門開了一點，一打開居然有具屍體躺在裡面。

白飯插香 還有冥紙

發現屍體的團員說，屍體的腳邊擺著白飯，上面插著香，還有許多冥紙，現場超驚悚，趕緊下樓報案；離奇的是，團員還聽到一堆腳步聲，聲音是好幾個人往他們方向走來，但樓上根本看不到其他人。

死者疑竊盜通緝犯

警方調查，2樓浴室有個木桌，上面鋪了1層金紙，男性遺體就躺在上方，腳邊有便當，飯上插了3支香，現場沒打鬥痕跡，遺體旁遺留木炭，有燒炭痕跡，死者身旁放有1套保險公司制服，身分疑似設籍三重的陳姓男竊盜通緝犯，年約3、40歲，死亡時間至少2星期。

警方表示，廁所內的窗戶被用帆布蓋上，還用膠帶封住，昨相驗，死者身上未發現外傷，身體已有部分腐爛，檢方將解剖確認死因。

團長︰比可怕還可怕

黎清源說，這次的宜蘭之行雖然可怕，但心存善念，活動還是會繼續辦下去。

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  • 鬼故事夜遊團到宜蘭頭城夜遊，意外發現屍體。 （黎清源提供） 夜遊團活動當天晚上才發現通往二樓的樓梯，男屍在廢棄建築二樓的浴室內。 （記者簡惠茹攝）

    鬼故事夜遊團到宜蘭頭城夜遊，意外發現屍體。 （黎清源提供） 夜遊團活動當天晚上才發現通往二樓的樓梯，男屍在廢棄建築二樓的浴室內。 （記者簡惠茹攝）

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