《投資房產被騙》男演員直播輕生獲救
2017-04-06
〔記者劉慶侯／台北報導〕曾在多部本土劇擔任配角的劉姓男演員，昨天凌晨3時突在臉書上稱「過不了自己這一關」，當著鏡頭直播輕生，臉友及時報警，送醫救回一命；經紀公司老闆對外透露，劉男應該是房地產經營失敗，被騙幾百萬而想不開，並表示大約在10年前，他也曾在車裡自殺，後來還是被老婆救回來。
劉男輕生消息傳出後，許多友人陸續在他臉書上留言，希望他早日康復，度過難關。
劉男昨凌晨在臉書直播，先說自己是第一次直播，「想跟你們再聊聊天」，不久話題一轉，講訴自己生活不如意、過得很辛苦，「過不了自己這一關」。
正在觀看劉男臉書的友人見情況不對勁，馬上撥打119，救護人員和警方趕到劉位於台北市住處，將他送醫，治療後意識清楚，已無大礙。
自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
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