| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

土石秒崩活埋工人 30分鐘後挖出…1死

2017-04-04

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園市蘆竹區仁愛路一段，由桃園市政府水務局委託日鼎工程BOT施作的污水下水道工地，昨天下午4點多發生土石崩塌，在下方開挖的2名工人慘遭活埋，其中56歲劉姓男工人全身被掩埋，消防人員半小時後將他救出，送醫不治，另名陳姓男工人腳部被壓傷，及時逃生無大礙。

市府要求立即停工並處罰50萬元，勞檢單位也著手調查。

工地的工頭和怪手司機向警方表示，昨天下午4點多，劉、陳2名工人正在下水道挖掘土石，怪手司機準備駛向前時，不明原因突然發生土石崩塌，2人被傾瀉的土石掩埋，陳男僅腳部被壓傷，劉男逃生不及被埋在深處。

消防局出動18名消防人員和1隻搜救犬，以圓鍬和徒手方式救援，花了近30分鐘，才將深埋土中的劉男挖出，他被救出時已無呼吸心跳，送醫急救不治。

警方表示，未婚的劉男住新北市，已通知他的哥哥到場善後，逃過一劫的陳男則嚇到說不出話。

廣告
  • 桃園一處工地昨下午開挖作業時，1名男性工人不慎遭土石活埋。（記者陳昀攝）

    桃園一處工地昨下午開挖作業時，1名男性工人不慎遭土石活埋。（記者陳昀攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 30分鐘 土石活埋 工人 秒崩
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
清明必吃✧傳統春捲
異國風✧北越炸春捲
如何炒出鮮嫩豆芽？
南、北潤餅不一樣？
轉寄

標題：土石秒崩活埋工人 30分鐘後挖出…1死


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月4日‧星期二‧丁酉年三月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.