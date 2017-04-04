土石秒崩活埋工人 30分鐘後挖出…1死

2017-04-04

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園市蘆竹區仁愛路一段，由桃園市政府水務局委託日鼎工程BOT施作的污水下水道工地，昨天下午4點多發生土石崩塌，在下方開挖的2名工人慘遭活埋，其中56歲劉姓男工人全身被掩埋，消防人員半小時後將他救出，送醫不治，另名陳姓男工人腳部被壓傷，及時逃生無大礙。

市府要求立即停工並處罰50萬元，勞檢單位也著手調查。

工地的工頭和怪手司機向警方表示，昨天下午4點多，劉、陳2名工人正在下水道挖掘土石，怪手司機準備駛向前時，不明原因突然發生土石崩塌，2人被傾瀉的土石掩埋，陳男僅腳部被壓傷，劉男逃生不及被埋在深處。

消防局出動18名消防人員和1隻搜救犬，以圓鍬和徒手方式救援，花了近30分鐘，才將深埋土中的劉男挖出，他被救出時已無呼吸心跳，送醫急救不治。

警方表示，未婚的劉男住新北市，已通知他的哥哥到場善後，逃過一劫的陳男則嚇到說不出話。