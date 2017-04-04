「掃墓用掃的 不是用燒的」消防員打火累癱

2017-04-04

〔記者王涵平、王俊忠、徐聖倫、簡惠茹、鄭瑋奇／綜合報導〕清明公墓火警不斷，一張消防員累癱躺地的照片在網路轉傳，引起民眾迴響，有人高呼「掃墓是用掃的，不是用燒的」，認為消防員體力再好，也不堪負荷，網友也紛紛提出避免公墓火警的建議。

根據消防署統計，2日全台受理火警件數就有921件，消防署副署長江濟人表示，平日受理火警件數約在130件至150件左右，故推估公墓火警件數可能有700件以上，呼籲民眾掃墓時，務必向公墓駐點人員領取消防水袋或自備水桶，燒完紙錢，務必將火熄滅再行離去。

燒完紙錢須確實澆熄

「我是新營人」粉絲專頁貼出一張照片，網友寫下「高水準的新營市民，一整天的公墓雜草火警，把消防員累得人仰馬翻，連午餐都沒吃，倒頭就睡，為了一己之私！公德心哪去了？」

照片貼出兩天以來，網友紛紛留言表達敬意。有網友說，前幾天去掃墓，還看見民眾因管理員阻止燒金紙而破口大罵，其實心誠就好了，不一定要燒金紙。

有網友表示，其實請專業也才800元就整理到好，何樂不為？有網友說，幹嘛放火燒祖先？是有仇嗎？還有網友附上背著割草機照片。

消防人員表示，每年清明節一到，就不斷傳出公墓火警，消防人員疲於奔命，連宣導、發放水袋的時間都沒了，希望民眾配合自行帶水澆熄火苗，將來公墓火警的發生次數能夠大幅減少。

清明連假今天恐更塞

昨天是清明連假第3天，國5北上湧現車潮，雪隧洞口一度往南回堵8公里。高公局預估，今天恐怕會塞得更嚴重，建議所有國道用路人在上午提早上路，也可改走替代道路。其他今日下午易壅塞路段包含國1北上大林到虎尾、斗南到埔鹽系統，國3北上斗六到中興、草屯到霧峰系統等。