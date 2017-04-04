熱戀共養毛小孩 分手搶監護權告舊愛

2017-04-04

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕一對戀人在熱戀時共同領養毛小孩，分手後「監護權」歸誰？新竹地院日前有一起罕見的狗官司，一對戀人因男方赴日工作而感情生變，由於兩人共同領養小狗是以女方名字登記晶片，女方因此前往男方家將狗抱走，男方怒告詐欺，堅稱女方心機重，植入晶片是「事先布局的犯罪謀劃」；然而，法官調查雙方都曾照顧狗，女方主張所有權並不構成詐欺，諭知無罪。

稱植入晶片是犯罪謀劃

判決書指出，26歲的許女與清大碩士林男原為男女朋友，99年林男養了一隻狗「布布」，101年林男到日本工作，將狗交給母親飼養。104年4月，許女前往林家，向林母佯稱狗是她的，且寵物晶片登記飼主也是她，而將狗抱走；林男回國後堅稱並無此事，憤而提告，檢方則依詐欺罪嫌起訴許女。

法官調查，當初兩人在交往期間共同領養小狗，當時兩人以幼童「抓週」的概念，小狗跑到「布布」字條上，決定以此命名，且就醫與施打疫苗時，都同意登記許女為飼主。林男出國後，雖由林母照顧小狗，但期間也有9個月是由許女獨自照顧。

林男聲稱，不知102年10月許女將小狗帶去植入晶片，指控許女所為根本就是想要彰顯自己是飼主，以便日後取得小狗所有權；然而法官調查，當時兩人還是男女朋友，且許女一直到104年4月才去林家將狗抱走，「難道許女能預測兩人將來必然會分手，預先布局為狗植入晶片？」法官認為，這樣的犯罪謀劃根本「殊難想像」。

且102年10月間，小狗已3歲多，屬成年狗，林男卻以「不願狗受到二度傷害」為由，不願植入晶片，法官認為，這與他一再宣稱寵愛小狗的想法「互相衝突、有違常情」。

男曾LINE「由妳照顧」

事後林男也透過LINE傳訊息給許女︰「布布就照我們原本說好的，由妳帶去照顧吧！妳是唯一全心全意愛著布布、瞭解布布，最能夠把布布照顧好的人，有妳的陪伴，牠會一直健康快樂，布布就麻煩妳了！」可見兩人對狗的照顧已達成協議，因此判許女無罪。

法官判許女無罪

合議庭在判決書強調，司法上的權利義務關係，應透過民事訴訟確認，林男如對小狗的所有權歸屬仍然不服，應透過民事訴訟解決。