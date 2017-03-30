草莓農染毒 家裡種市價600萬大麻

2017-03-30

〔記者張軒哲／台中報導〕29歲吳姓草莓農染毒癮，種草莓之餘，還在透天厝栽種近百盆大麻，警方查扣大麻毒品，初估價值約600多萬元，訊後依毒品罪嫌送辦。

警方指出，有Ｋ他命毒品前科的吳嫌為家中獨子，吳家世代在苗栗縣大湖種草莓。吳嫌本身雖種草莓，卻與李嫌另外在大湖承租一處透天厝3樓種大麻盆栽，因滿室大麻嗆鼻氣味，被查獲。

吳嫌供稱，去年9月從國外網站，以每顆250元向綽號史汀的男子購得大麻種子，10月起在3樓後室，以土耕栽種大麻株。第1批30顆大麻種子，以栽種草莓方式照顧，全部失敗，今年1月栽植約80顆大麻種子，順利長成。

吳嫌辯稱這是天然植物，警方指出，大麻成品以市場行情計算，每公克大麻葉1000元，每公克大麻花4000元，乾燥大麻花230公克約值92萬元、大麻葉812公克約值40萬元，其餘未採收65植株烘乾為成品後約值568萬元，吳嫌若能找到買家，可獲利600多萬元，比種草莓還要好賺。