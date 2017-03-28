瑪莎拉蒂代步 富少搞仙人跳

2017-03-28

〔記者楊國文／台北報導〕富少林志峰以超跑瑪莎拉蒂代步，3年前與林姓應召妹設局仙人跳，色誘林男同學鄭姓男子赴約，騙鄭男裸身並用情趣鎖鍊套頸，強拍裸照後逼簽本票勒索，最高法院昨判林男和林女等3人應賠償215萬元定讞。

31歲林男經營汽車進出口貿易並住豪宅，平日以價值7、800萬元的瑪莎拉蒂超跑、賓士車等名車代步。

判決指出，103年7月，林志峰與林女、男子劉嘉偉共組仙人跳集團，林男鎖定好友鄭姓工程師，由林女佯裝為外拍模特兒，色誘鄭男前往摩鐵。

林女先要求鄭男到浴室洗澡，再要他著內褲、裸身躺臥在床，並用情趣用品鎖鍊套住頸部後，林女假意配合躺臥在鄭男身旁，這時埋伏在房內的共犯等人衝出，強拍鄭男裸照，以此恐嚇勒索得手195萬元，林男等人被逮後，鄭男提告求償500萬元。

高等法院認定林男等人造成鄭男精神上痛苦，須賠償精神慰撫金20萬元，加上勒索金額共須賠215萬元；案經上訴最高法院後駁回定讞。至於富少林男為何會缺錢、犯案？林男在訴訟過程中並未說明。