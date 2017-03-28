偷百萬i7摔斷腿 一拐一拐跳去銷贓

2017-03-28

〔記者余衡／新北報導〕36歲竊盜通緝犯陳智豪，缺錢買毒連續潛入電信門市，竊取價值近百萬的45支iPhone 7手機，他犯案時觸動警鈴，從2樓跳下逃逸摔斷右腿，陳嫌急著銷贓，不顧腿傷，拄枴杖一拐一拐「跳進」通訊行，警方前天在高鐵新竹站逮捕陳嫌，依竊盜罪嫌送辦。

觸動警鈴跳樓摔斷腿

新北市板橋區文化路、中山路兩間電信門市，本月中接連遭竊賊光顧，偷走共45支要價近百萬的iPhone 7手機，海山警分局追查發現，竊賊犯案手法，與今年初台北市內湖區一間手機行遭竊案雷同，而板橋被害的中山路門市，發現竊賊遺留的鐵撬採得陳男指紋，警方懷疑3案均為陳嫌所為。

警方查出2名竊賊共謀犯案，陳嫌負責行竊、同夥負責把風，陳嫌在中山路電信門市2樓倉庫搜刮手機時，不慎觸動警鈴，陳嫌將竊來手機，用衣物包裹後丟給同夥，自己再從隔壁民宅2樓陽台跳下，結果失足摔斷右腿。

兩賊當晚住進台北市西門町附近旅社，陳嫌為銷贓變現，顧不得腿傷拄著枴杖、一拐一拐「跳進」多間通訊行，假冒友人簽名變賣手機，與同夥分贓後分道揚鑣，陳嫌逃往新竹竹北一帶躲藏。

警方前天鎖定陳嫌準備搭車北上，前往新竹高鐵站埋伏，在他身上查扣花剩贓款7萬5千元，並搜出安非他命4包及吸食器一組；陳嫌供稱，缺錢購買毒品才鋌而走險，在雙北及桃園地區都曾犯案，全案先將陳嫌依竊盜通緝解送歸案，後續追辦所涉竊盜、毒品及偽造文書等罪。