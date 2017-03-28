| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

偷百萬i7摔斷腿 一拐一拐跳去銷贓

2017-03-28

〔記者余衡／新北報導〕36歲竊盜通緝犯陳智豪，缺錢買毒連續潛入電信門市，竊取價值近百萬的45支iPhone 7手機，他犯案時觸動警鈴，從2樓跳下逃逸摔斷右腿，陳嫌急著銷贓，不顧腿傷，拄枴杖一拐一拐「跳進」通訊行，警方前天在高鐵新竹站逮捕陳嫌，依竊盜罪嫌送辦。

觸動警鈴跳樓摔斷腿

新北市板橋區文化路、中山路兩間電信門市，本月中接連遭竊賊光顧，偷走共45支要價近百萬的iPhone 7手機，海山警分局追查發現，竊賊犯案手法，與今年初台北市內湖區一間手機行遭竊案雷同，而板橋被害的中山路門市，發現竊賊遺留的鐵撬採得陳男指紋，警方懷疑3案均為陳嫌所為。

警方查出2名竊賊共謀犯案，陳嫌負責行竊、同夥負責把風，陳嫌在中山路電信門市2樓倉庫搜刮手機時，不慎觸動警鈴，陳嫌將竊來手機，用衣物包裹後丟給同夥，自己再從隔壁民宅2樓陽台跳下，結果失足摔斷右腿。

兩賊當晚住進台北市西門町附近旅社，陳嫌為銷贓變現，顧不得腿傷拄著枴杖、一拐一拐「跳進」多間通訊行，假冒友人簽名變賣手機，與同夥分贓後分道揚鑣，陳嫌逃往新竹竹北一帶躲藏。

警方前天鎖定陳嫌準備搭車北上，前往新竹高鐵站埋伏，在他身上查扣花剩贓款7萬5千元，並搜出安非他命4包及吸食器一組；陳嫌供稱，缺錢購買毒品才鋌而走險，在雙北及桃園地區都曾犯案，全案先將陳嫌依竊盜通緝解送歸案，後續追辦所涉竊盜、毒品及偽造文書等罪。

廣告
  • 監視器拍下陳男翻箱倒櫃行竊，還拄著柺杖跳進通訊行銷贓，事後在高鐵站落網。（記者余衡翻攝）

    監視器拍下陳男翻箱倒櫃行竊，還拄著柺杖跳進通訊行銷贓，事後在高鐵站落網。（記者余衡翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： i7 竊盜
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧可樂燒子排
法式點心✧沙漠玫瑰
異國菜✧北越炸春捲
葡萄酒入菜有４招！
轉寄

標題：偷百萬i7摔斷腿 一拐一拐跳去銷贓


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月28日‧星期二‧丁酉年三月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.