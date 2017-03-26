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演曖昧戲測驗妻心 超瞎辯詞法官不信

2017-03-26

〔記者陳慰慈／新北報導〕103年間，鄭姓已婚男至大學學分班進修，卻常夜不歸營，鄭妻查看丈夫手機，發現丈夫與班上吳姓女同學LINE的對話曖昧，2人還有親密接吻照，鄭妻因此得憂鬱症，向2人求償120萬元；鄭男辯稱是為測驗老婆心意，花2萬元找吳女合演曖昧戲碼，但供詞不被採信，新北地院判2人須賠償鄭妻20萬元，可上訴。

鄭妻指控，與丈夫婚後育有1女，家庭幸福，但自從丈夫去進修後，就開始不時查看手機，常為小事跟她爭吵，還使用擒拿術將她壓制在地，丈夫手機與1名暱稱「處長」的女子LINE對話曖昧，2人還有多張親密接吻、出遊照；她追問丈夫未果，打探丈夫友人，才知吳姓小三是丈夫同學。

法院審理時，鄭男供稱，因對夫妻感情感到無力，去年2月花2萬元找吳女配合演出曖昧戲碼，測試妻子對他是否仍有夫妻情，吳女答應幫忙，雙方約定2個月為期限，去年6月妻子的祖母癌逝，他感到生命無常，主動結束與吳女的約定。

鄭男指出，與吳女間的LINE對話與照片，都是「事先套招」，親吻照是借位拍攝，裸露照片取自網路，並非吳女照片；他與吳女無男女感情，會找對方幫忙也是因為她並非自己喜歡的類型；且2人對話也出現吳女建議他與妻子「平心靜氣，好好商量」，可見吳女無破壞他家庭之意。

吳女表示，因經濟窘迫才答應配合演出，絕無逾越男女分際，事後她想為自己的不當之處向鄭妻當面道歉、解釋，但鄭妻不願與她見面。

法官勘驗鄭男、吳女的LINE對話紀錄，發現有不少性暗示與互表愛意的言語及貼圖，且還有2人臉貼臉、擁抱、親吻等出遊照，認定確有男女私情。

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  • 新北地院。（記者王定傳攝）

    新北地院。（記者王定傳攝）

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