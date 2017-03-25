黑幫就想砍饒舌歌手 牽拖唱歌太吵

2017-03-25

〔記者陳薏云／新北報導〕22歲的竹聯幫和堂和興會幹部葛振偉，曾伏擊竹聯幫雷堂林姓堂主，伏殺雖未成功，卻讓他一戰成名。呂姓、周姓饒舌駐唱歌手，疑向和堂借貸，卻周轉不靈，葛嫌今年初埋伏砍殺兩人，造成被害人身上多處刀傷，警分局23日將葛嫌等人逮捕。

警方調查，葛振偉高中畢業後未升學，去年加入竹聯幫和堂後，以敢殺敢衝成名，與多名小弟創立「暗殺部隊」，接受堂口秘密任務。葛嫌以通訊軟體架設群組，引誘青少年加入組織，平日以放高利貸、職棒簽賭賺取暴利，甚至販賣未上市股票斂財。

今年1月26日，兩名呂姓、周姓饒舌駐唱歌手疑向和堂借貸，周轉不靈，遭葛嫌的「暗殺部隊」鎖定，趁兩人在東區一間日式料理店吃尾牙，在店外埋伏砍殺，呂男後背與左手共3處遭利刃砍傷，周男後背1處刀傷。警方3月23日將葛嫌等5人查緝到案，其中3人中輟未成年，一行人被逮後，供稱不滿駐唱歌手音量太吵才逞凶。

葛嫌則矢口否認為幫派份子，稱長期服用安眠藥，不記得做過什麼事。警方將葛嫌等5人依違反組織犯罪條例、殺人未遂、傷害、毒品及賭博等罪嫌移送法辦。

由於和堂與雷堂長期因毒品、地盤等問題不睦，葛嫌的小弟又被雷堂押走虐待，葛嫌去年2月初，率「暗殺部隊」直衝雷堂堂口，企圖砍殺林姓堂主。

葛嫌一行人帶刀具搭捷運到國父紀念館站，在雷堂堂口附近埋伏，下午2時許，林姓堂主出門時看到葛嫌等人，驚覺有異拔腿就跑，葛嫌等人持刀追上，兩名雷堂幹部為替堂主擋刀，遭葛嫌等人砍到重傷，一度休克，伏殺雖未成功，卻讓葛嫌一戰成名。