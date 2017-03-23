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英國會遭恐攻 駕車衝撞又襲警 4死20傷
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「你就是沒用」激將法勉兒反被砍

2017-03-23

〔記者徐聖倫／新北報導〕望子成龍卻釀悲劇！民視臨時演員林祐弘，對兒子林大鈞期望極深，但林子遲遲考不上父母盼望的「理想大學」，林男與妻子長年用「激將法」鼓勵兒子，未料林子昨晚情緒大爆發，持刀連砍林男多刀，所幸刀勢均不深，送醫搶救生命無虞，警方將林子依傷害直系血親尊親屬罪法辦。

據悉，被砍傷的林祐弘曾在民視春花望露等本土劇擔任臨演，林母則是學校老師，20歲的兒子林大鈞是家中獨子，父母對兒子期待甚深，林子自台北市某公立高中畢業，連考兩次大學，卻都沒考上父母認定的理想學校，找不到工作閒居在家，兩老天天對兒子說：「你就是沒用啦！」的激將話語，想刺激他爭氣向上，未料反讓林子心生怨懟。

前晚林母見到兒子在打電玩，又罵了他一頓，林子心生殺母念頭，昨晚8時許預藏刀械準備砍母，林母因在校上班晚歸，林父先行返家，林子在客廳埋伏，一見到父親進門，持水果刀往父親猛劈，造成林父頭部3公分、左手肘5公分、腳底板等處多處刀傷，所幸傷勢不重，逃出家門報警。

林父送醫院急救，生命無虞，事後得知兒子壓力大才犯案，不想追究，但「傷害直系血親尊親屬罪」非屬告訴乃論，警方仍將林子送辦，林子在派出所裡低頭不語、面無表情。

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